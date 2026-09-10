“Yo rezaba”: el dramático relato de los chilenos que sobrevivieron a un incendio y naufragio en Filipinas

De acuerdo con el balance preliminar de las autoridades, el hecvo provocó la muerte de cinco personas y dejó al menos 80 desaparecidos.

CAPTURA.

Como Tábata Jara y Lucas Jofré fueron identificados los chilenos que sobrevivieron al incendio y naufragio de un ferry en Filipinas, que dejó un saldo de al menos cinco muertos y más de 80 desaparecidos, según el reporte de las autoridades.

De acuerdo con el relato de los jóvenes, al momento de la tragedia se estaban dirigiendo a Coron, uno de los destinos turísticos más conocidos de Filipinas, en la parte final de un viaje que llevaban un mes realizando por distintos países del sudeste asiático.

Ambos tienen 24 años de edad y habían partido desde Melbourne, Australia, donde llevaban viviendo desde hace aproximadamente un año.

El relato de los chilenos que sobrevivieron al naufragio

Evelyn, la madre de Tábata, reveló que consiguió hablar con su hija a través del teléfono celular, quien le contó que “estaban viendo una serie en su celular. Y comenzó a salir humo. Se empezaron a ahogar, se empezaron a calentar los fierros del bote. Tuvieron que saltar al agua“.

“Lo único que ellos dicen que sintieron una explosión. Que vieron saltar cosas del bote. Y que estuvieron más de 50 minutos en el agua tratando de… en realidad no sabían para dónde nadar. Porque lo más cercano que encontraron dice que fue una isla”, le relató la mujer a T13.

Según le dijo Tábata a su mamá, “mientras estaba en el agua yo rezaba. Rezaba porque estábamos quemados“.

De hecho, durante su comunicación con su madre se pudo observar que la joven presentaba vendas en su rostro. “Ellos están quemados los dos, tienen quemaduras. Lucas también tiene una fractura, parece, en el brazo“, indicó Evelyn.

A bordo del transbordador MV June Aster viajaban 117 personas y, de acuerdo con el balance preliminar de las autoridades, el naufragio provocó la muerte de cinco personas y dejó al menos 80 desaparecidos.