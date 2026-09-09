La querella se basa en una investigación de la Fiscalía y la PDI que detectó comunicaciones y seguimientos por un eventual ataque al alcalde.

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, presentó una querella criminal contra Juan Abdón Flores Valenzuela, conocido como el “Indio Juan”, por el delito de asociación criminal.

Según el documento, existiría una estructura conformada por al menos tres individuos, con coordinación, reparto de tareas y permanencia en el tiempo.

Los antecedentes expuestos en la acción judicial apuntan a que una investigación del Ministerio Público y la PDI habría detectado comunicaciones vinculadas a la planificación de un ataque contra el jefe comunal, el que presuntamente se habría preparado para concretarse antes del 18 de septiembre de 2026.

Alcalde White presenta querella tras presunto plan para asesinarlo antes del 18

De acuerdo con la querella, las diligencias habrían permitido establecer seguimientos a White, además de recopilar información sobre sus rutinas, desplazamientos y lugares frecuentados, junto con las funciones que eventualmente habrían asumido distintos integrantes.

El alcalde relaciona estos hechos con las acciones desarrolladas por el municipio para enfrentar el narcotráfico y recuperar espacios en sectores como San Esteban y Santa Rosa de Lima.

White sostiene que los antecedentes darían cuenta de una estructura organizada y no de una coordinación puntual para cometer un ilícito. En ese sentido, plantea que aunque el supuesto ataque finalmente no se haya concretado, ello no elimina la posibilidad de perseguir el delito de asociación criminal, que es independiente del eventual delito que se pretendía ejecutar.

Junto con ello, el alcalde solicitó indagar otros posibles ilícitos, entre ellos homicidio tentado, amenazas y conspiración, además de aquellos que puedan surgir durante el proceso. También pidió ampliar las diligencias para determinar la identidad y eventual responsabilidad de todas las personas involucradas, ya sea como autores, cómplices o encubridores.