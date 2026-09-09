La llamada Ley Valentín dio un nuevo paso en el Congreso luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara los acuerdos alcanzados en la comisión mixta. La iniciativa, que busca prevenir accidentes en viviendas ubicadas en altura, quedó así a un trámite de convertirse en ley.



El proyecto modifica la Ley de Copropiedad Inmobiliaria y contempla que los edificios deberán permitir la instalación permanente de mecanismos destinados a evitar caídas, entre ellos mallas de alta resistencia, sistemas para restringir la apertura de ventanas y otras soluciones que cumplan con las disposiciones de la Secretaría Ejecutiva de Condominios.

Mallas de seguridad y bloqueos en ventanas: Ley Valentín queda a un trámite de ser promulgada

La obligación se aplicará especialmente a departamentos ubicados sobre el primer piso donde vivan niños y niñas de hasta 12 años o personas con necesidades especiales, considerando sectores como ventanas, balcones y otros puntos que representen un peligro. Además, los reglamentos de copropiedad podrán establecer requisitos sobre la calidad, instalación y mantención de estos elementos.

La discusión de la normativa tomó fuerza tras distintos accidentes registrados en edificios. Entre ellos, la muerte de Isidora, una niña de 2 años que cayó desde un piso 11 en Las Condes, y el caso de Valentín, un niño de 5 años que falleció tras caer desde el piso 13 de un edificio en San Pedro de la Paz durante 2025, hecho que dio nombre a la iniciativa.

Con la aprobación de los acuerdos de la comisión mixta por parte de la Cámara, solo resta que el Senado los ratifique para que el proyecto pueda pasar a la etapa de promulgación. Durante su tramitación, además, se estableció un plazo de 24 meses para que propietarios y comunidades puedan adecuarse a las nuevas exigencias.