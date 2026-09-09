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Mallas de seguridad y bloqueos en ventanas: Ley Valentín queda a un trámite de ser promulgada

La iniciativa modifica la Ley de Copropiedad Inmobiliaria y establece medidas de protección para viviendas en altura donde residan menores.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

La llamada Ley Valentín dio un nuevo paso en el Congreso luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara los acuerdos alcanzados en la comisión mixta. La iniciativa, que busca prevenir accidentes en viviendas ubicadas en altura, quedó así a un trámite de convertirse en ley.

El proyecto modifica la Ley de Copropiedad Inmobiliaria y contempla que los edificios deberán permitir la instalación permanente de mecanismos destinados a evitar caídas, entre ellos mallas de alta resistencia, sistemas para restringir la apertura de ventanas y otras soluciones que cumplan con las disposiciones de la Secretaría Ejecutiva de Condominios.

Mallas de seguridad y bloqueos en ventanas: Ley Valentín queda a un trámite de ser promulgada

La obligación se aplicará especialmente a departamentos ubicados sobre el primer piso donde vivan niños y niñas de hasta 12 años o personas con necesidades especiales, considerando sectores como ventanas, balcones y otros puntos que representen un peligro. Además, los reglamentos de copropiedad podrán establecer requisitos sobre la calidad, instalación y mantención de estos elementos.

La discusión de la normativa tomó fuerza tras distintos accidentes registrados en edificios. Entre ellos, la muerte de Isidora, una niña de 2 años que cayó desde un piso 11 en Las Condes, y el caso de Valentín, un niño de 5 años que falleció tras caer desde el piso 13 de un edificio en San Pedro de la Paz durante 2025, hecho que dio nombre a la iniciativa.

Con la aprobación de los acuerdos de la comisión mixta por parte de la Cámara, solo resta que el Senado los ratifique para que el proyecto pueda pasar a la etapa de promulgación. Durante su tramitación, además, se estableció un plazo de 24 meses para que propietarios y comunidades puedan adecuarse a las nuevas exigencias.

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