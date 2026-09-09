Frente Amplio tilda de “irresponsabilidad tremenda” dichos de Brandon Judd sobre 18-O

Gael Yeomans además cuestionó el manejo del Gobierno de José Antonio Kast en materia internacional, especialmente en su relación con Estados Unidos y la administración de Javier Milei.

La diputada Gael Yeomans, presidenta del Frente Amplio, cuestionó duramente la postura expresada por el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien se desdijo de su postura inicial que apuntaba que inteligencia norteamericana había identificado a organizaciones de izquierda como responsables de la violencia vista tras el 18-O.

En entrevista con CNN Chile, Judd aseguró que “en 2019, lo que nuestra inteligencia dice es categóricamente que provino de organizaciones de izquierda o de ideología de izquierda“.

Sin embargo, el representante diplomático reculó en su afirmación cuando fue citado a entregar los antecedentes por parte de Cancillería, asegurando que “no tenemos datos concretos sobre individuos específicos ni sobre grupos determinados” y que su análisis se basa en declaraciones de políticos, académicos y la fuerza policial.

Ante esta situación, la timonel del Frente Amplio dejó ver en radio Pauta su reproche a la actitud de Brandon Judd y lo calificó de “irresponsabilidad tremenda”.

“O sea, hacer una afirmación sin ningún dato, generando, además, también afectando la opinión pública, o sea, lógicamente que genera temor, genera una idea que además él simplemente si no tenía ningún dato y aseveró eso, está mintiendo, eso es lo que a uno lo deja, ¿cierto?”, argumentó Gael Yeomans.

La diputada Yeomans también dejó ver sus críticas sobre el accionar de Judd en nuestro país: “¿Uno debería interpretar que está representando a Estados Unidos? ¿Al gobierno de Donald Trump? Es bien compleja la situación, creo yo”.

Pero la presidenta del Frente Amplio cuestionó el manejo del Gobierno de José Antonio Kast en materia internacional, especialmente en su relación con Estados Unidos y la administración de Javier Milei.

“No veo que tengan coraje para defender el país. Entonces, todo esto que se mostraba, que eran personas con mucho, supuestamente, carácter y que iban a defender al país, se ha mostrado que del patriotismo le ha quedado bien poco al gobierno de Chile, frente a la necesaria defensa que tienen que hacer ante Estados Unidos y también ante Argentina”, sentenció Yeomans.