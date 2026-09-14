El breaking bad chileno detenido: bioquímico lideraba laboratorio clandestino donde preparaba Popper y otras drogas sintéticas

El sujeto de 34 años manejaba conocimiento para la elaboración de este tipo de drogas y el manejo de las sustancias químicas.

Un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI), con colaboración del Servicio Nacional de Aduanas, logró la detención de un bioquímico que lideraba una banda que fabricaba y comercializaba diversas drogas sintéticas, entre ellas el conocido Popper.

Las diligencias se llevaron a cabo tanto en la Región de Valparaíso como en la Metropolitana, donde lograron la aprehensión de tres hombres de nacionalidad chilena.

La investigación, según se detalló, se extendió por un año y medio, y comenzó luego de que Aduanas detectara más de 100 envíos de insumos para el envasado de la sustancia líquida que provoca efectos rápidos de euforia y relajación muscular.

El bioquímico detenido importaba los insumos de Popper a su nombre, pero luego creó diversas empresas ligadas al rubro químico y farmacéutico. A eso se suma que en una parcela que tenía en Quintero habría instalado un laboratorio clandestino para la fabricación de la droga. En tanto, uno de sus socios la embalaba y distribuía.

De esta manera lograba comercializarla en frascos de 10 a 15 mililitros, a un precio que podía llegar a los $15 mil. De esta forma, el avalúo que se logró incautar fue de unos $35 millones, además de detectar una transferencia que recibieron de $60 millones por una de las operaciones que realizaron.

Johnny Fica, jefe nacional contra el Crimen Organizado, detalló que el ingeniero bioquímico “tenía bastante conocimiento en estos procesos para la elaboración de este tipo de drogas y el manejo de las sustancias químicas”. Incluso habría viajado a Europa y otros destinos con el dinero que lograba obtener.