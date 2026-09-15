La promoción contempla viajes hacia y desde distintos centros de celebración del país.

A pocos días del inicio de las celebraciones de Fiestas Patrias, Apps de transporte anunciaron descuentos de hasta 25% en viajes hacia y desde algunas de las principales fondas y recintos de celebración del país.

La iniciativa busca facilitar los traslados durante el feriado y entregar una alternativa a quienes opten por dejar sus vehículos en casa.

Apps de transporte anuncian descuentos para viajes durante Fiestas Patrias

La promoción corresponde a DiDi y contempla distintos puntos de celebración, entre ellos la Fiesta de la Pampilla, en Coquimbo; el Parque O’Higgins y el Parque Padre Hurtado, en Santiago; la Medialuna Monumental de Rancagua; el Parque Bicentenario de San Pedro de la Paz y el Sporting de Viña del Mar.

Desde DiDi indicaron que el porcentaje de rebaja dependerá de la ciudad y del lugar asociado.

En Coquimbo y Rancagua, los usuarios podrán acceder a descuentos de hasta 25%, mientras que en Santiago habrá cupones de 20% para viajes relacionados con el Parque O’Higgins y el Parque Padre Hurtado. Los beneficios estarán vigentes hasta agotar el stock disponible en cada ciudad y recinto.

Asimismo, desde la empresa señalaron que la medida apunta a favorecer traslados seguros durante las celebraciones y reforzar la recomendación de no conducir después de consumir alcohol.

Además, indicaron que las promociones no reducirán los ingresos de los conductores, quienes podrían aumentar sus ganancias hasta en 65% durante Fiestas Patrias, debido al incremento de la demanda y las promociones asociadas.