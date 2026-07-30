Germán Naranjo: qué cambió y por qué la justicia de Brasil busca determinar si padece demencia

Hace dos meses un tribunal rechazó la solicitud de su abogado de trasladarlo hasta una clínica psiquiátrica.

CAPTURA.

La justicia brasileña resolvió suspender temporalmente la investigación por racismo y homofobia en contra del ingeniero chileno Germán Naranjo, e iniciar un nuevo procedimiento para determinar el estado de la salud mental del imputado.

La resolución la adoptó la jueza federal Fabiana Alves, dos meses después de que un tribunal rechazó la solicitud de la defensa del imputado de trasladarlo a una clínica psiquiátrica tras asegurar que el imputado no estaba en pleno uso de sus facultades mentales ni recordaba lo ocurrido.

Según lo que planteó su abogado Pedro Mollo en aquella oportunidad, Naranjo habría sufrido un brote psicótico derivado del consumo de medicamentos para dormir y bebidas alcohólicas.

En la oportunidad, el profesional hizo referencia a un informe de diciembre de 2025, en el que se consignaron diez episodios de embriaguez y pérdida de conciencia en los últimos ocho meses, por lo que un psiquiatra lo diagnisticó con “alcoholismo intermitente”.

Qué busca el nuevo procedimiento vinculado a Germán Naranjo

De acuerdo con lo resuelto por la jueza Alves, se abrió un procedimiento con el que se buscará establecer si Germán Naranjo padece demencia y si es imputable o no ante los tribunales.

En esa línea, la magistrada ordenó “el inicio de la solicitud de alegación de inimputabilidad por razón de enfermedad mental para Germán Andrés Naranjo Maldini, de conformidad con el artículo 149, caput, del Código de Procedimiento Penal (CPP) de Brasil“.

El mencionado artículo apunta que el juez a cargo de la causa ordenará que el imputado se someta a exámenes médicos cuando existan dudas sobre su capacidad mental.

Al ahondar en su decisión, la jueza explicó que “la defensa alega que el acusado cometió los hechos imputados durante un episodio psicótico”.

“Presentaron varios documentos médicos que detallan un historial de alcoholismo, consumo de benzodiacepinas, episodios de pérdida de conciencia, amnesia, hospitalizaciones y diagnósticos psiquiátricos previos“, complementó.

La magistrada recalcó en su resolución que, si bien existen dudas sobre la salud mental de Germán Naranjo, “la intoxicación voluntaria no excluye la responsabilidad penal; por el contrario, si es premeditada, constituye una causa agravante de la pena”.