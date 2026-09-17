Más que solo fondas: música, teatro y arte para todos los gustos

Entre el regreso de un festival alternativo emblemático, la vuelta de un ícono del pop juvenil, una semana de teatro regional gratuito en el Biobío y una exposición que cruza cómic y punk, la segunda quincena de septiembre concentra una oferta cultural especialmente diversa.

La recta final de septiembre trae una agenda cultural que va de los grandes escenarios a las salas más íntimas. El 22 de septiembre debuta en el Santander Arena la banda 5 Seconds of Summer, que regresa a Chile después de tres años con su gira Everyone’s a Star, mientras que dos días después, el 24 y 25, Festival En Órbita vuelve a Bassel tras ocho años de ausencia con un cartel que mezcla indie internacional (Blonde Redhead, Dry Cleaning, Beach Fossils) y música alternativa chilena (Dënver, Dinastía Moon, Alejandro Paz).

En paralelo, la Región del Biobío vive su propia celebración escénica: del 23 al 30 de septiembre, la sexta versión del Festival de Teatro Regional Fío-Fío recorre Concepción, San Pedro de la Paz, Arauco, Nacimiento y Alto Biobío con ocho funciones gratuitas de teatro, danza y circo bajo el lema “Compartir el presente”. Y en Santiago, hasta el 11 de octubre, la exposición Malditas de Javier Rodríguez Pino en Matucana 100 propone una mirada distinta a los primeros años de la transición chilena, cruzando el cómic, el cine de terror y el punk con el proceso de creación de una película animada.

Cuatro propuestas, cuatro lenguajes —música, teatro, danza y artes visuales— que comparten un mismo impulso: volver al encuentro presencial y a las historias locales en tiempos de sobreoferta digital.

Festival En Órbita regresa tras ocho años de ausencia

Festival En Órbita vuelve a Santiago los días 24 y 25 de septiembre de 2026, después de ocho años de ausencia, en Bassel (Independencia 565). El evento se ha ganado un lugar como uno de los hitos emblemáticos de la escena alternativa chilena gracias a una curatoría selectiva que en ediciones pasadas trajo a nombres como The Sonics, Os Mutantes y Juana Molina, y que ahora regresa con la promesa de recuperar ese espíritu explorador entre lo independiente y lo experimental.

El cartel de esta edición combina actos internacionales y nacionales. Entre los primeros destacan Blonde Redhead (el trío de indie/noise rock neoyorquino), Dry Cleaning (post-punk británico) y Beach Fossils (dream pop de Nueva York). La escena local está representada por Dënver, Dinastía Moon, Alejandro Paz y Diegors, sumando electrónica, psicodelia y pop sintético a una parrilla que apunta a cruzar géneros y generaciones.

La edición 2026 se organiza bajo el concepto Detener el ruido para volver a ver a la humanidad, inspirado en misiones espaciales como Artemis II y en la vida en estaciones espaciales, con una identidad visual que recurre a la estética constructivista y al imaginario futurista de comienzos del siglo XX. Como novedad, el festival estrena En Órbita Lab, una plataforma multidisciplinaria para la experimentación creativa más allá de lo musical. Las entradas están disponibles a través de Punto Ticket, aunque los precios aún no se detallan públicamente.

5 Seconds of Summer trae su pop-punk energético

La banda australiana vuelve a Chile el 22 de septiembre de 2026 con un show en el Santander Arena de Santiago, marcando el regreso al país después de tres años de ausencia. El cuarteto —Luke Hemmings, Calum Hood, Michael Clifford y Ashton Irwin— llega en el marco de su gira mundial Everyone’s a Star, concebida como una experiencia teatral y conceptual que recorre la evolución del grupo desde el pop-punk enérgico de sus inicios hasta un repertorio más introspectivo en su etapa reciente.

La antesala del concierto ha estado marcada por cierta tensión entre las expectativas de los fans y lo que ha ofrecido el tramo latinoamericano de la gira: varias fechas de la región han sido criticadas por eliminar los momentos solistas de cada integrante, un segmento que solía ser parte central del show. De cara a la fecha chilena, la comunidad de seguidores espera que se reponga esa experiencia completa del setlist, con la particularidad de que cada ciudad incluye además una canción sorpresa que varía según la parada del tour.

Entre los temas que se perfilan como parte del repertorio —de una lista posible de 23 canciones más la sorpresa local— figuran clásicos como Youngblood, She Looks So Perfect y Amnesia, junto a piezas más recientes como Bad Omens y el tema que da nombre a la gira, Everyone’s a Star!. Las entradas siguen disponibles a través de Punto Ticket para quienes quieran asegurar su lugar en el regreso de la banda a los escenarios chilenos.

Festival de Teatro Regional Fío-Fío en Concepción

La Región del Biobío recibirá la primavera con la sexta versión del Festival de Teatro Regional Fío-Fío, que se desarrollará del 23 al 30 de septiembre de 2026 en Concepción, San Pedro de la Paz, Arauco, Nacimiento y Alto Biobío. Impulsado por Sidarte Biobío junto a Teatro Biobío, con el apoyo del Gobierno Regional, Sernatur y la Seremi de las Culturas, el festival presentará ocho obras de teatro, danza y circo —seleccionadas entre 42 postulaciones— bajo el lema “Compartir el presente”, una invitación a privilegiar el encuentro presencial frente a la hiperconexión digital.

El lanzamiento será el 22 de septiembre a las 19:00 horas en las Ruinas del Teatro Enrique Molina, con un fragmento de Cómicos sin candilejas de la compañía La Obra, seguido de un mapping sobre la fachada de Teatro Biobío diseñado por la Universidad San Sebastián.

La programación reúne miradas locales sobre memoria, infancia, territorio e identidad: abre el 23 de septiembre en Teatro Biobío con El mejor truco de magia jamás visto (L’Aristotelia Chilensis y Frío Colectivo), dirigida por Leyla Selman, recién presentada en el Festival Off Avignon; continúa con La espectadora de las obras hechas en Santiago (24/9, Nacimiento), Querida, vagabunda y torcida (25/9, Teatro Biobío) y Dolores (26/9, Arauco).

La segunda mitad de la semana saca el festival de las salas convencionales con El viaje de Parchecurita y Los Chungungos (27/9, Parque Laguna Grande, función familiar al aire libre), la danza contemporánea de Intronauta de Joel Inzunza (28/9), el teatro callejero Las Voces de Víctor sobre la obra de Víctor Jara (29/9, Plaza Ralco) y Plegaria (30/9, Teatro Biobío), que aborda la muerte de una niña en el Sename. El cierre será una fiesta en Casa de Salud.

Además de las funciones, el festival contempla actividades paralelas: el encuentro sectorial El escenario que compartimos (22/9), con las organizaciones de Corredor Biobío, la Escuela Fío-Fío —con el Laboratorio de Mediación en Artes Escénicas de Diana Fraczinet y el taller de dramaturgia de Carlos Soto Molina (25 y 26/9)— y la presencia de invitados como Liliana García, Blanca Lewin y Alonso Quintero, junto a programadores como Gonzalo Araya (Teatro Sidarte) y Manuel Díaz (Festival Internacional Teatro a Mil). Todas las funciones son gratuitas; más información en @fiofiofestivaldeteatro y teatrobiobio.cl.

Una muestra punk de la mano del artista Javier Rodríguez Pino

Malditas, la exposición de Javier Rodríguez Pino que estará abierta hasta el 11 de octubre en Galería Concreta de Matucana 100, toma como punto de partida un misterioso crimen policial para volver sobre los primeros años de la transición chilena, pero no como documento histórico tradicional: el artista cruza el dibujo, el cine de terror, el cómic, el punk y el noise para aproximarse a los escenarios de violencia política de la denominada vuelta a la democracia. La muestra —con entrada liberada— reconstruye el proceso de realización de una película animada articulada en torno a ese crimen, y forma parte de las actividades por los 25 años de M100, con financiamiento del Fondart 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

El proyecto arma una particular colisión de imaginarios: por un lado, referencias del grabado, el cómic y el muralismo; por otro, códigos del slasher y el cine de terror junto con la cultura musical del punk y el noise, todo desplegado sobre un período de la historia reciente chilena atravesado por conflictos y violencia política. Este cruce no es nuevo en el trabajo de Rodríguez Pino (Santiago, 1981), Doctor en Arte por la Universitat Politècnica de València y profesor titular de la UMCE, cuya producción ha explorado de forma sostenida la combinación de dibujo, relato histórico y ficción de terror. Su obra ha circulado por espacios como el MUSAC, el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago, Laznia Center (Polonia), MeetFactory (Praga) e Izolyatsia (Kiev), además de la Bienal Internacional de La Paz, y en el plano editorial publicó con Metales Pesados las novelas gráficas Anticristo (2017), Ruinas (2022) y Cobra (2025).

En Malditas ese universo da un paso hacia la imagen en movimiento: la exposición no exhibe solo dibujos terminados, sino que articula sus materiales alrededor de la construcción de una película animada situada en el trasfondo político de los primeros años posteriores a la dictadura, mirando ese período desde el registro de la oscuridad y el terror antes que desde la épica de la recuperación democrática. La muestra anticipa además el estreno del primer cortometraje animado del artista, producido por Pista B en Chile. La exposición puede visitarse de miércoles a viernes (12 a 14 h y 15 a 21 h), sábados (16 a 21 h) y domingos (16 a 20 h) en Galería Concreta, Av. Matucana 100, Estación Central.