Justicia le dobla la mano al Gobierno: revirtió dos despidos en Deportes y Energía

Los casos se registraron en los ministerios del Deporte y Energía el pasado mes de marzo.

La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al Gobierno de José Antonio Kast revertir dos despidos que se llevaron a cabo en los ministerios del Deporte y Energía el pasado mes de marzo.

Según informó The Clinic, estos funcionarios no solo deberán retomar sus puestos sino que además deberán recibir las remuneraciones y cotizaciones de estos meses en los que no se desempeñaron en sus respectivos cargos.

El primer caso en el cual falló a favor la Corte corresponde a un funcionario que fue despedido el pasado 24 de marzo del Ministerio del Deporte. Nicolás Gutiérrez se desempeñaba como analista de planificación y control de gestión, y que además cuenta con una discapacidad física leve, asociada a un 19% de movilidad reducida.

A dicho cargo había llegado el pasado 1 de octubre por un concurso público bajo la modalidad de contrata. En diciembre pasado, durante el Gobierno de Gabriel Boric, su contrato fue renovado por todo el 2026. Sin embargo, con la llegada de la nueva administración, cesaron sus funciones bajo el argumento de la austeridad fiscal mandatada por Hacienda.

El segundo caso ocurrió en el Ministerio de Energía y la afectada fue la ingeniera civil industrial Catalina Bravo. Desde diciembre de 2025 se desempeñaba en la Unidad de Sectores Productivos, área a la que llegó tras adjudicarse un concurso público asumiendo el cargo de analista de iniciativas energéticas, bajo la modalidad de contrata.

Una semana antes de la llegada del nuevo Gobierno se renovó su contrato por el resto del año, pero el pasado 30 de marzo fue desvinculada. Desde la cartera aseguraron que la decisión fue por el cambio de autoridades y al “nuevo enfoque de gestión”, por lo que sus servicios “ya no eran necesarios”.

Los fallos de la Corte

La Corte de Apelaciones, en sus fallos correspondientes a estos despidos, ordenó al Gobierno de Kast a restituir a estos funcionarios.

En el caso de Gutiérrez argumentó que no habían antecedentes suficientes que justificaran la reestructuración interna invocada por Deportes, por orden de Hacienda, y que no se logró acreditar los criterios objetivos —como antigüedad o desempeño— para sustentar la desvinculación.

Respecto a Bravo, el tribunal estimó que el cambio de Gobierno no es motivo para realizar desvinculaciones en cargos de mérito a los que se postula por concurso público.