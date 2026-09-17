A siete meses de la tragedia: Gasco logra acuerdos compensatorios con familias de víctimas de explosión en Renca

La empresa ya ha sellado acuerdos con más del 85% de las familias de los fallecidos que dejó el vuelco de un camión.

El 19 de febrero de 2026, un camión de Gasco que transportaba gas licuado de petróleo volcó y explotó en la Ruta 5 Norte, en el límite entre Renca y Quilicura, cuyo accidente dejó 15 personas fallecidas.

A siete meses de la tragedia, la compañía comenzó a concretar acuerdos de compensación con las familias de las víctimas. El proceso también empieza a reflejarse en la causa penal: ya se registran los primeros desistimientos de las querellas presentadas tras el trágico hecho.

De acuerdo con antecedentes recogidos por Diario Financiero, Gasco ya habría alcanzado acuerdos con más del 85% de las familias de los fallecidos. Un abogado que forma parte de las tratativas, detalló que algunos desistimientos todavía no aparecen formalmente en el expediente. En esos casos, las partes ya habrían llegado a un entendimiento, pero falta dejar los acuerdos por escrito. Según el profesional, ese trámite debería completarse durante los próximos días.

Un sistema de compensaciones caso a caso

Para definir los montos, Gasco recurrió a asesoría especializada y utilizó como referencia el estándar denominado “baremo”. Según la información disponible sobre el proceso, los montos acordados se ubican, en términos netos, dentro del 10% superior al comparar 17 mil casos similares utilizados como referencia.

La compensación no contempla una cifra idéntica para todas las familias. El monto depende de las circunstancias particulares de cada fallecido y de las personas que quedaron a su cargo. Así, por ejemplo, la situación de una persona jubilada y sin cargas familiares es distinta de la de un trabajador joven que dejó hijos dependientes.

Los recursos considerados en este proceso pueden provenir directamente de Gasco o de compañías de seguros. Sin embargo, estos acuerdos económicos no implican el término de la investigación penal. Aunque una familia retire su querella o desista de las acciones iniciadas en la causa, el Ministerio Público puede continuar investigando. Hasta ahora, la indagatoria se mantiene desformalizada.

Gasco tiene como referencia un accidente ocurrido en México

Gasco comenzó a mirar un accidente ocurrido en México como antecedente para el proceso de compensaciones. El hecho tuvo lugar en septiembre de 2025 y también involucró un camión que transportaba gas licuado. La explosión dejó 31 personas fallecidas.

En ese caso, una barrera de contención se quebró y golpeó el contenedor del camión. El impacto habría provocado una fuga de gas que terminó desencadenando la tragedia.

La empresa ha considerado ese episodio al analizar lo ocurrido en Chile. En el caso del camión de Gasco, está establecido que el vehículo contaba con certificación y que, según los registros de su GPS, circulaba a la velocidad permitida.

La investigación también pone el foco en las condiciones de la Autopista Central, donde ocurrió el accidente. En particular, se analiza si las barreras de contención cumplían con las certificaciones y exigencias establecidas por la normativa.

Uno de los puntos bajo análisis es que las barreras no lograron impedir que el camión atravesara el eje de la calzada después del volcamiento. De acuerdo con la tesis que maneja la empresa, estos elementos debían estar encadenados y alcanzar una altura mínima. Gasco sostiene que esas condiciones podrían no haberse cumplido en el lugar del accidente.