“Es problema de ellos”: la reacción de Orrego a la molestia de republicanos por cita con Kast

En medio de su participación en la inauguración de las Fondas del Parque O’Higgins, el gobernador Claudio Orrego (IND) se refirió a la molestia que generó en los republicanos la reunión que sostuvo horas antes con el presidente José Antonio Kast.

Según dio a conocer La Tercera, en sectores de la colectividad generó sorpresa la cita de ambas autoridades por la señal que podría significar. Más aún luego de que ocurriera a una semana de que el Tricel desestimara los recursos presentados por militantes oficialistas que buscaban destituir al gobernardor.

Al ser consultado sobre las reacciones generadas en el oficialismo por su reunión con Kast, el exDC detalló que “fue una muy buena reunión, franca y también con puntos de acuerdo. A mi me encantaría que hiciera eso también con la oposición, porque creo que Chile lo construimos entre todos y aquí no sobran manos, faltan”.

Respecto a la molestia de los republicanos, Orrego indicó que “es problema de ellos, yo creo que hay que desterrar de Chile la lógica de guerra de la política. Algunos trataron de matarme, de sacarme de la política en vez de ganarme en las urnas. Creo que estuvimos de acuerdo con el Presidente de que a las autoridades se les reemplaza por elecciones, no por secretaría”.

Por último dejó en claro que con el Presidente se reunió “sin ningún tipo de revanchismo ni amargura, para decirle mire Presidente, aquí tenemos temas comunes en la Región Metropolitana, temas de empleo, de seguridad, de recuperación de espacios públicos como los parques, las ciclovías“.