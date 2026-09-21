Excancilleres revelan desaires de Estados Unidos a Bachelet y apuntan contra el Gobierno de Kast por retirar apoyo

Diplomáticos ligados a la DC y la izquierda calificaron la decisión del actual Gobierno de retirar el apoyo a Bachelet como “un gesto hostil que dañó a la candidatura”.

Un grupo de excancilleres ligados a la izquierda y a la Democracia Cristiana hicieron un llamado a “establecer las responsabilidades”, luego de que la expresidenta Michelle Bachelet depusiera su candidatura a la secretaría general de Naciones Unidas.

En las tres votaciones informales que el Consejo de Seguridad ha realizado hasta ahora Bachelet había quedado en los últimos lugares. Tras conocerse los resultados de la más reciente, que la dejaron en el penúltimo puesto de las preferencias, la exmandatario optó por no continuar en la carrera.

La Cancillería, que le había retirado su apoyo con el arribo del nuevo Gobierno, emitió un escueto comunicado en el que “tomó nota” de la decisión. El titular del Minrel, Francisco Pérez Mackenna, reafirmó que “era una candidatura que veíamos con poca probabilidad de éxito”.

A dos días de que la exmandataria hiciera pública su decisión, excancilleres hicieron una dura crítica a la actual administración. La declaración está firmada por Cristián Barros, Gloria De La Fuente, Mariano Fernández, Ximena Fuentes, José Miguel Insulza, Heraldo Muñoz, Edgardo Riveros, Antonia Urrejola, Juan Gabriel Valdés, Alberto Van Klaveren e Ignacio Walker.

“La decisión del Gobierno de retirar el apoyo fue un gesto hostil”

En la misiva, los diplomáticos valoraron la decisión de Bachelet y manifestaron que “era la mejor candidata a tan alta responsabilidad”. También, añadieron que “por primera vez en la historia de 80 años de la ONU, Chile tuvo la posibilidad real de conducir la organización” y que “si ello no ocurrió, es necesario establecer las responsabilidades”.

“La decisión del Gobierno de Chile de retirarle el apoyo a una compatriota distinguida fue un hecho inexplicable y sin precedentes; quedará en los anales de la historia diplomática de Chile; y se apartó del servicio a los principios, objetivos e intereses permanentes de una política exterior de Estado. La ciudadanía sabrá evaluar este episodio“, recriminaron.

También manifestaron que la decisión del actual Gobierno “representó un gesto hostil que provocó un daño evidente a la candidatura, generando dudas en países que habían expresado interés en apoyarla”. En ese sentido, graficaron esta afirmación con dos situaciones. “La solicitud por nota de los Cancilleres de Brasil y México para que una alta autoridad de la administración de Donald Trump recibiese en audiencia a Bachelet ni siquiera fue respondida”, revelaron.

“El embajador de EE.UU. ante la ONU recibió en entrevistas a la mayoría de las y los candidatos, pero le negó una reunión a la expresidenta. Consideramos estos hechos muy significativos”, añadieron.

Hacia el final de al declaración, los firmantes reiteraron su respaldo a Bachelet y agradecieron a “los gobiernos de Brasil y México, que asumieron con lealtad y convicción una candidatura que impulsaron como si hubiese sido de una persona de nacionalidad propia de esos países, como demostración de regionalismo y solidaridad”.