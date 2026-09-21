La jugada nunca antes vista de la prensa contra Donald Trump

Esto ocurre luego de que el presidente de Estados Unidos vetara de la Casa Blanca a CNN, MS Now y Politico acusándolos de difundir noticias falsas.

Un acuerdo sin precedentes logró la prensa a modo de protesta contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que vetara a tres medios de la Casa Blanca.

El mandatario le cerró la puerta a CNN, MS Now y Politico como castigo porque, aseguró, difundían notas falsas. Ante esto, decidieron presentar una demanda acusándolo de querer coartar la libertad de prensa.

Como una forma de solidarizar con sus colegas, las principales cadenas de televisión de Estados Unidos también reaccionaron y acordaron dejar de cubrir por turnos las actividades del mandatario.

De esta forma, quien lo haga compartirá con la prensa las imágenes que registren, algo que es conocido como pool.

La demanda de la prensa contra Trump

CNN, MS Now y Politico presentaron una demanda contra el Gobierno de Trump. En una declaración señalaron que buscan “defender el principio de que el Gobierno no decide lo que la prensa informa o publica“.

Según señala la acción judicial, el veto no cumple “los requisitos mínimos del debido proceso: notificación previa basada en criterios claros y la oportunidad de ser escuchados”.

“El Presidente no oculta que su prohibición castiga un derecho a la libertad de expresión que está protegido, declarando expresamente que decidió vetar a CNN, MS NOW y Politico por su cobertura acumulativa durante los últimos dos años”, añadieron en el escrito, según publicó AFP.