Alvarado conmemora toma de posesión del Estrecho de Magallanes y anuncia feriado regional

El secretario de Estado también manifestó el compromiso del Ejecutivo con la ruta “Chile por Chile”, que busca unir las tres regiones australes por tierra y mar.

El vicepresidente de la República Claudio Alvarado (UDI) se trasladó hasta el extremo sur del país para participar del aniversario n° 183 de la toma de posesión del Estrecho de Magallanes.

La visita de Alvarado tiene lugar semanas después de episodios de tensión con Argentina, a propósito de ese mismo paso marítimo. El impasse diplomático incluyó una nota de protesta de parte de Chile a Argentina, luego de que un jefe militar de ese país pusiera en duda la soberanía chilena en ese punto. También la sombra de esta polémica cubrió la bilateral que sostuvieron días más tarde José Antonio Kast y Javier Milei.

Con todo, Alvarado no hizo mención al impasse. En lugar de ello, desde Punta Arenas, realzó la gesta de la goleta de Ancud para establecer soberanía en ese punto. “El mandato del presidente Kast es que aquí debemos estar junto a las comunidades (…) Ese es el sentido de estar acá, compartiendo con la comunidad una fecha que todos los magallánicos tienen grabada en el pecho y que la celebran con orgullo y con emoción”, destacó

“Aquí hay una muestra clara y efectiva y real que la adversidad se enfrenta, que a la adversidad se le gana con mucha fuerza, con convicción, con abnegación, con perseverancia. Yo creo que ese es el principal mensaje. Ante las dificultades, nunca hay que rendirse”, añadió. Por ello, anunció que como reconocimiento cada 21 de septiembre será feriado regional en Magallanes.

Al ser consultado sobre la ruta Chile por Chile, que pretende unir por tierra y mar las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes para reducir la dependencia de los pasos fronterizos, Alvarado recordó que el mandatario ya había comprometido apoyo a esta iniciativa. “Tenemos claridad de que la conexión a futuro tiene que ser por nuestro país“, sostuvo.