Murió Maricarmen, la mujer que fue desalojada de su casa y cuyo caso desató protestas en España

La adulta mayor fue sacada de su vivienda en el barrio Retiro tras una extensa disputa judicial con la empresa propietaria del inmueble.

Este miércoles se confirmó el fallecimiento de Maricarmen, la mujer de 87 años que había sido desalojada de su vivienda en el barrio Retiro, en Madrid, España.

La adulta mayor fue trasladada hasta el Hospital Gregorio Marañón, recinto donde finalmente se notificó su deceso.

Muere Maricarmen, la mujer que fue desalojada de su casa en España

La mujer había sido llevada hasta un centro asistencial luego del operativo de desalojo, instancia en la que fue retirada de su hogar en camilla y recibió atención médica.

El procedimiento se concretó después de una extensa disputa judicial con Urbagestión Desarrollo e Inversión, empresa propietaria del inmueble.

Desde el Sindicato de Inquilinas habían señalado que Maricarmen permanecía en observación médica debido al estado de nervios que le provocó el desahucio.

Su caso generó una fuerte reacción y volvió a poner en el centro del debate la situación habitacional que enfrenta España.

Tras las manifestaciones y la repercusión que alcanzó el caso, se resolvió que la mujer pudiera regresar a su vivienda. Esto ocurrió luego de que se alcanzara un acuerdo con los propietarios del inmueble, permitiendo que Maricarmen volviera al hogar del que había sido desalojada.

El caso de la adulta mayor se convirtió así en uno de los episodios que visibilizaron las dificultades que enfrentan personas de avanzada edad ante procesos de desalojo y el acceso a una vivienda en España.