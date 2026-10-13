Lo que se conoce sobre la invasión de buques de Marruecos a las aguas de España durante la crisis en Ceuta

Los reyes Felipe VI y Letizia llegaron este martes al enclave en el norte de África, con el propósito de expresar su apoyo a los habitantes de la ciudad tras lo ocurrido entre fines de julio e inicios de agosto.

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Dos meses y medio después de la masiva invasión de ciudadanos marroquíes a Ceuta y en momentos en que se lleva a cabo la histórica visita de los reyes hispanos al enclave, la prensa de la península confirmó que durante la crisis buques del país africano invadieron las aguas territoriales de España.

Los monarcas Felipe VI y Letizia llegaron este martes a Ceuta, con el propósito de expresar su apoyo a los habitantes de la ciudad, cuyo municipio les entregará la llave de oro de la ciudad.

Según lo previsto, los reyes pernoctarán en Ceuta, en un hecho inédito desde el retorno de la democracia, hace medio siglo.

La invasión de los buques de Marruecos a las aguas de Ceuta

La prensa hispana confirmó que los días 30 y 31 de julio, mientras se producía la masiva llegada de personas al enclave, efectivamente se produjo una invasión de buques de guerra de Marruecos en aguas de Ceuta.

De acuerdo con lo que publicó el diario El País, no se trató de una intrusión accidental, sino de una “vulneración intencionada y repetida en mar territorial, de la que hay pocos precedentes“.

Pese a que en un primer momento el Ejecutivo hispano prefirió no referirse al tema, en las últimas horas el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, confirmó que los buques marroquíes ingresaron en aguas ceutíes.

Según las fuentes citadas por el medio, los movimientos navales se reiteraron durante los primeros días de agosto, ocasión en que estuvo a punto de ocurrir una colisión entre un patrullero hispano y otro marroquí.

Frente a lo ocurrido, el Estado Mayor de la Defensa de España optó por reforzar la presencia naval en torno a Ceuta, primero con un buque y luego con una fragata, a la que posteriormente reemplazó otra.

Las mismas fuentes aseveraron que el propósito fue evitar que, en un momento de especial tensión por la crisis migratoria, las vulneraciones marítimas derivaran en un enfrentamiento directo entre las fuerzas armadas de ambos países.