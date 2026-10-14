La apuesta de Trump para revertir los resultados de las encuestas a tres semanas de las elecciones intermedias

Muchos los candidatos republicanos han tomado distancia del mandatario norteamericano debido a su drástica caída en los sondeos.

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A sabiendas de que no puede postular a un nuevo período en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se embarcó durante octubre en una gira destinada a apoyar a los candidatos republicanos al Congreso en las elecciones de mitad de mandato, pero son numerosos los postulantes de su propio partido que están tomando distancia del mandatario ante su brusca caída en las encuestas.

A pesar de que el propósito del jefe de Estado norteamericano es concitar el apoyo suficiente para continuar implementando sus políticas tanto al interior del país como fuera de sus fronteras durante la etapa final de su segundo mandato, la percepción de muchos es que “Trump está hundiendo al partido”, tal como apuntó un republicano de la Cámara de Representantes que busca la reelección, según consignó CNN.

De hecho, las últimas encuestas indican que los republicanos no solo perderían en la Cámara de Representantes, sino que también está en peligro la mayoría que poseen en el Senado.

En esa línea, dos de los candidatos a la reelección por el Partido Republicanos y hasta hace muy poco aliados incondicionales del mandatario, Mike Rogers (Michigan) y Dan Sullivan (Alaska), son los últimos en tomar una clara distancia del actual inquilino de la Casa Blanca, sobre todo tras su reciente acuerdo con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para importar diésel desde el país euroasíatico.

Pese a los cuestionamientos de su propio sector, Trump no solo reafirmó su compromiso con el mandatario ruso, sino que presionó a Ucrania para que dejara de atacar las refinerías de su enemigo, pero mantuvo el silencio ante los bombardeos ordenados por Moscú sobre la infraestructura energética ucraniana.

La apuesta de Trump antes de las elecciones

Más allá de los cuestionamientos provenientes de su propio partido, el mandatario norteamericano intenta en estos días capitalizar su llegada entre la base de votantes estadounidenses para evitar que su drástica caída en las encuestas se refleje en los comicios fijados para el 3 de noviembre.

Con ese propósito, está apelando, por ejemplo, a presentar a los candidatos del Partido Demócrata como socialistas y extremistas que buscan la destrucción de Estados Unidos.

Tampoco duda en promocionarse como un estadista único en la historia de su país y quien verdaderamente debió ganar el Premio Nobel de la Paz, aunque mantiene una guerra en Medio Oriente que ha incrementado el precio de los combustibles e incidido en la inflación en su país, dos de los temas por los que más se lo cuestiona.

Convencido de que el problema son los otros y no él, otra estrategia que adoptó Trump con miras a las elecciones de mitad de mandato consiste en instar a los votantes a sufragar como si él estuviera en la papeleta en vez del candidato correspondiente.

Aquello, además de prometer pagarle 5 mil dólares a cada estadounidense adulto si su partido obtiene una clara mayoría en los comicios del 3 de noviembre.

En este contexto de acciones arbitrarias del presidente y la decisión de los candidatos de su partido de intentar mantenerse a distancia de él, tal vez lo único que aparece como una ventaja para los republicanos es el dinero con que cuentan para la publicidad electoral, de cerca de 614 millones de dólares frente a los 392 millones de los demócratas.