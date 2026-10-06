Qué es el “diésel rojo” y por qué Trump autorizó su uso en calles y carreteras de Estados Unidos

La decisión la tomó el mandatario norteamericano a pocas semanas de que se lleven a cabo las elecciones de mitad de mandato.

X.

En medio de un fuerte aumento de los precios de los combustibles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que les permite a los ciudadanos la compra del denominado diésel rojo para su uso en las calles y carreteras del país.

La decisión la tomó el mandatario norteamericano a pocas semanas de que se lleven a cabo las elecciones de mitad de mandato y en medio de una creciente molestia ante el aumento del valor del diésel, que alcanzó su máximo histórico en el marco de la guerra con Irán.

De acuerdo con lo reportado por la Casa Blanca, la medida apunta a aplazar hasta fin de año el impuesto sobre el denominado diésel rojo, así como a buscar formas de eximir a los consumidores del gravamen.

Qué dijo Trump sobre el “diésel rojo”

Trump dio a conocer su decisión de eliminar “oficialmente el requisito de uso fuera de carretera y permitiría a cualquier persona comprar diésel rojo libre de impuestos por cualquier motivo”, durante un mitin realizado en Nebraska.

No obstante, el mandatario reconoció que no estaba familiarizado con este combustible y admitió que “no sé qué demonios es, pero sea lo que sea, se supone que es muy bueno“.

Según precisó luego la Casa Blanca, las autoridades federales y los gobernadores de los estados podrán decidir suspender los controles y eximir a los conductores del pago del respectivo impuesto.

Los conocedores del tema apuntaron que el diésel rojo es un combustible normalmente reservado para maquinaria agrícola y otros equipos todoterreno, y cuyo uso estaba prohibido en las carreteras del país norteamericano.