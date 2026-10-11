Papa León XIV confirmó que se someterá a una cirugía para que le extirpen un nódulo del pulmón

“La intervención está prevista para los primeros días de la próxima semana”, detalló el director de la Sala de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni.

VATICAN NEWS.

El papa León XIV confirmó este domingo que se someterá a una cirugía con la que se le extirpará un nódulo localizado en uno de sus pulmones.

El líder de la Iglesia católica entregó la información mientras prepara su visita a Uruguay, Argentina y Perú, que se realizará entre los días 6 y 17 de noviembre de este año.

De acuerdo con lo manifestado por el propio pontífice, la operación a la que se someterá está programada para los “próximos días”.

Posteriormente, el director de la Sala de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, ratificó “que la intervención está prevista para los primeros días de la próxima semana y que el tiempo previsto para la estancia hospitalaria tras la operación es de aproximadamente una semana“.

Qué dijo el Papa León XIV sobre el nódulo

“Durante algunos chequeos, los médicos descubrieron un nódulo localizado en mi pulmón“, dijo el pontífice de 71 años a los reunidos en la Plaza de San Pedro para la oración del Ángelus el domingo.

“Se detectó en una fase muy temprana y está bien definido. Los médicos consideran conveniente intervenir, así que, siguiendo su consejo, he decidido someterme a una cirugía para extirparlo“, añadió.

El papa León XIV dio las gracias a todos los fieles “por su cercanía espiritual”, y añadió que “me encomiendo a sus oraciones! ¡Feliz domingo!“.