Quién es Leonardo Romanini, el nuevo comandante en jefe de la FACh

El general de Aviación encabezó el Estado Mayor Conjunto desde 2025 y asumirá oficialmente el mando de la Fuerza Aérea el próximo 5 de noviembre.

El presidente José Antonio Kast nombró al general de Aviación Leonardo Romanini Gutiérrez como nuevo comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), cargo que ejercerá por los próximos cuatro años.

El oficial asumirá formalmente el mando el 5 de noviembre de 2026, en reemplazo del general del Aire Hugo Rodríguez González, según informó este martes el Ministerio de Defensa Nacional.

Romanini se desempeñó como jefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO) desde 2025, durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric. Su designación se realizó en el marco de las atribuciones constitucionales del mandatario y, de acuerdo con Defensa, apunta a dar continuidad al trabajo institucional y fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas.

De 62 años, el general ingresó a la Escuela de Aviación “Capitán Manuel Ávalos Prado” en 1983 y se graduó como oficial en enero de 1986, con especialización como piloto de guerra. A lo largo de su carrera ha pilotado aeronaves A-37, A-36, Mirage 50 y F-16 Block 50, acumulando más de 3.300 horas de vuelo.

Antes de asumir la jefatura del EMCO, en 2022 fue nombrado jefe del Estado Mayor General de la FACh y, desde 2020, estuvo al mando del Comando de Combate. Además, encabezó la I y V Brigadas Aéreas, dirigió la Academia de Guerra Aérea y se desempeñó como agregado aéreo de Chile en Estados Unidos.

En materia de formación, Romanini es ingeniero de Ejecución en Sistemas Aeronáuticos y cuenta con un magíster en Administración de Empresas de la Universidad Arturo Prat. También realizó estudios para desempeñarse como oficial de Estado Mayor en Chile y Argentina. Al frente de la FACh, deberá abordar desafíos vinculados con la modernización, el desarrollo tecnológico y la preparación operacional de la institución.

El cambio de mando se efectuará el viernes 30 de octubre, en una ceremonia encabezada por el presidente Kast, antes de que inicie su gira presidencial por Europa. Aunque la ceremonia se realizará en esa fecha, Romanini asumirá oficialmente el cargo el 5 de noviembre. Por su parte, el Ministerio de Defensa reconoció la trayectoria del comandante saliente, Hugo Rodríguez González, y su labor al frente de la institución.