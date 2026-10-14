Mas defendió viaje del buque chileno a las Malvinas y canciller argentino dijo que aún no hay notificación oficial

El biministro de Economía y Minería dijo que se trata de un negocio entre privados y que el Gobierno velará por la soberanía nacional.

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El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, defendió el proyectado viaje del buque chileno Danstar desde Punta Arenas a las islas Malvinas y aseguró que el Gobierno velará por la soberanía nacional, mientras que el canciller argentino, Pablo Quirno, dijo que hasta el momento las autoridades de su país no han recibido una notificación oficial al respecto.

Mas abordó el tema ante los cuestionamientos al viaje manifestados desde el otro lado de la cordillera, que incluyen la propuesta del diputado peronista Guillermo Michel de poner término a los beneficios económicos y fiscales de las inversiones chilenas en su país.

Al respecto, el secretario de Estado respaldó la opción de que empresas nacionales desarrollen actividades comerciales con quienes deseen, en la medida en que se ajusten a la normativa vigente.

De igual manera, el biministro recalcó que es el Ejecutivo el que debe garantizar que dichas operaciones se lleven a cabo dentro del marco legal.

Además, enfatizó que el viaje del buque chileno a las Malvinas corresponde a un negocio entre privados y “vamos a dejar que eso siga operando en esa línea“.

“El Gobierno tiene que asegurar soberanía y que las leyes se cumplan. El Gobierno es el que pone el marco, pero esto es un acuerdo que es absolutamente entre privados”, reiteró.

Canciller argentino y el viaje del buque chileno a las Malvinas

Por su parte, el canciller argentino, Pablo Quirno, también se refirió al viaje que el buque chileno tiene previsto a las Malvinas.

Al respecto, recalcó que “nosotros no tenemos en este momento notificación oficial de un barco chileno yendo a Malvinas”.

Ahondó en el tema y planteó que “primero no hay que anticiparse. Y segundo, es que está claro lo que hemos hablado con Chile, que tiene que ver con que esto no es ningún tipo de impedimento de comercio ni nada por el estilo“.

Quirno precisó que el buque realizará su travesía por el Estrecho de Magallanes, que “es territorio chileno”, y que una vez que salga de allí “nosotros no podemos frenar el paso inocente”.

“No tenemos intención de atacar, no tenemos intención de abordar; o sea, justamente todo lo estamos haciendo de manera pacífica y diplomática”, apuntó.

Respecto de las tensiones vividas en torno al tema, el canciller trasandino sostuvo que “a pesar de que hay varios jugadores, ciertos sectores chilenos que están tratando de hacernos pelear, nosotros con Chile tenemos una posibilidad y una oportunidad histórica en varios ámbitos“.

“Lo hemos dicho desde el primer momento, tenemos una excelente relación con el presidente Kast. No quiere decir que estemos siempre de acuerdo en todo, pero el diálogo con Chile es extremadamente constructivo“, planteó.