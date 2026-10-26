“Nunca he utilizado el poder para obtener sexo”: Petro tras denuncias de pago de favores sexuales y consumo de drogas

El abogado del exmandatario cuestionó que las acusaciones se basan en el relato de una sola persona y el medio que las publicó no las contrastó con la versión de Petro.

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El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, interpondrá una demanda judicial contra un medio de comunicación y la periodista a cargo de un repotaje en el que se lo vinculó con el pago de favores sexuales mediante contratos estatales, además del consumo de drogas durante su mandato.

Así lo confirmó el abogado del exjefe de Estado, Alejandro Carranza, quien argumentó que el trabajo de la periodista Vicky Dávila que publicó la revista Semana se basó en el relato de una sola persona y no lo contrastó con la versión de Petro, con lo que se vulneró el principio de presunción de inocencia.

“El reportaje de odio de Dávila (…) muestra chats que no demuestran nada y no hay evidencia de que los contratos se dieran a cambio de favores sexuales, todo un escándalo editorializado”, planteó el profesional.

De acuerdo con lo expuesto por el abogado a través de su cuenta en la red social X, el reportaje sobre Gustavo Petro “no es periodismo de investigación, es periodismo de acusación y de desprestigio“.

Al abordar el tema, el exmandatario manifestó que “jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales. Vomitaría sobre mí mismo si alguna vez hiciera algo semejante“.

“Nunca he utilizado el poder público para obtener sexo, aunque sé lo que el poder puede provocar. En mi sexualidad no está el uso del poder, sino la búsqueda del amor y su realización”, añadió.

Denuncias contra Petro por favores sexuales y consumo de drogas

En el reportaje firmado por Vicky Dávila se identificó a la denunciante como Deicy Alejandra Jiménez, de 29 años, quien aseguró que desde 2019 mantuvo una relación íntima con Gustavo Petro.

Según manifestó la mujer, gracias a los favores sexuales que le prestó al exmandatario, recibió contratos con servicios del Estado como retribución personal.

Pero lejos de limitarse a esa revelación, Deicy Jiménez aseguró que durante el mandato de Petro en la administración pública también existía un grupo de entre 30 y 40 mujeres jóvenes contratadas bajo esquemas similares para fines privados.

Otros reportes de la prensa colombiana reafirmaron la existencia de contratos públicos registrados a nombre de la denunciante y, de hecho, el medio Cambio apuntó a la identificación de seis contratos de Jiménez por un monto superior a los 116 millones de pesos durante el mandato del expresidente.

Además, la mujer le dijo a la periodista Vicky Dávila que durante el tiempo que mantuvo relaciones con Petro, ella se encargaba de conseguir y guardar cocaína que luego el entonces presidente consumía en encuentros privados.

Este lunes, la Fiscalía confirmó que, a raíz de las denuncias, decidió abrir una investigación respecto de eventuales irregularidades en los citados contratos, a través de la cual se buscará determinar las eventuales responsabilidades de Petro.