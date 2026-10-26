Por prevaricación administrativa: la denuncia del PS y el PC contra Rabat ante la Fiscalía Nacional

Los parlamentarios de oposición sostienen que el ministro debiera dejar el cargo y apuntan contra el presidente Kast por ratificarlo en el puesto.

Los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS) presentaron una denuncia en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, ante la Fiscalía Nacional por prevaricación administrativa a raíz de las 56 rebajas de condenas a personas que cometieron delitos sexuales contra menores de edad.

En la acción judicial dirigida al fiscal Ángel Valencia acusan que el secretario de Estado no tenía la obligación de firmar estos decretos y que su decisión habría sido arbitraria.

“Esto es ilegal y lo que establece el Código Penal es que cuando se dicta una resolución que es manifiestamente injusta y contraria a derecho y en este caso a norma expresa, se aplica este tipo penal. Por eso hemos venido a denunciar”, detalló el diputado Cuello.

En esa misma línea asegura que Rabat “tenía la obligación de denegar la rebaja de condena”. Por lo mismo, “lo que cabe acá es que el ministro renuncie a su cargo y dé un paso al costado”.

Sobre la denuncia contra Rabat, el diputado Santana calificó de “impresentable” que Kast haya decidido mantener al ministro en su puesto.

“Este gobierno será recordado como la administración que dejó en libertad a 56 personas que cometieron delitos sexuales contra menores de edad. Tomaremos la vía penal para empujar las responsabilidades que corresponden contra autoridades que fueron desprolijas y ponen en riesgo la seguridad de chilenos y chilenas“, sostuvo.

¿Qué es la prevaricación administrativa?

El delito de prevaricación administrativa apunta a una acción cometida por una autoridad o funcionario público cuando se dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo.