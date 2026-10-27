Donald Trump concederá visa a Flávio Bolsonaro y a su familia tras fugarse de Brasil

A pesar que el hijo menor de Jair Bolsonaro aseguró que no dejaría el país, desde Estados Unidos se apuntó que está en vuelo rumbo a Florida.

AGENCIA UNO

El gobierno de Donald Trump concederá visados a Flávio Bolsonaro y a su familia, ante los diversos reportes que dan cuenta que el ex candidato presidencial se fugó de Brasil, tras ser derrotado por Lula da Silva.

Desde el Departamento de Estado dejaron en claro que la Casa Blanca “emitirá visados a Flávio Bolsonaro y a su familia y les permitirá la entrada en Estados Unidos”, aunque sin ratificar si ya estaba en vuelo rumbo a Norteamérica.

El senador es indagado en una serie de casos de corrupción y lavado de dinero para conseguir el financiamiento de una supuesta sobre la figura de su padre.

Por su parte, desde CNN se informó que Flávio Bolsonaro y su familia ya están volando a Florida tras escapar de Brasil, luego que la Justicia local le quitara sus pasaportes.

Ante esta situación, su jefe de campaña, Rogério Marinho, reconoció que “no tenemos todavía noticias de su paradero”, apuntando que “recibí un mensaje de texto suyo, donde decía que dejaría pasar un tiempo hoy y que después conversaría con nosotros, y listo. Fue la única comunicación que tuvimos”.

El propio Bolsonaro había asegurado que “nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y me voy a defender de esta aberración”, junto con plantearse como jefe de la oposición a Lula.

Sin embargo, su hermano Eduardo Bolsonaro, quien reside en Estados Unidos y es funcionario del gobierno de Donald Trump, se había mostrado a favor de su fuga de Brasil por su situación judicial.