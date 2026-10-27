Lula celebra su cumpleaños entre la satisfacción por el triunfo y la fuga de Flávio Bolsonaro

Desde febrero próximo Flávio perderá la inmunidad que le otorga su cargo de senador, por lo que se espera que se reactiven las investigaciones en su contra por diversos delitos.

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Tras celebrar su victoria en la elección presidencial del domingo, Luiz Inácio Lula da Silva está festejando este martes su cumpleaños número 81, una fecha que coincide con el retorno de un complejo panorama judicial a la vida de Flávio Bolsonaro, lo habría motivado su fuga desde Brasil.

El mismo día que Lula está de cumpleaños se ratificó que el Partido Liberal, que apoyaba a su contendor Flávio Bolsonaro, decidió no impugnar los resultados y reconocer la victoria del actual mandatario.

Aquello no solo generó tranquilidad entre los brasileños, sino que reabrió un complicado capítulo para el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, condenado por planificar un golpe de Estado contra Lula.

Desde febrero próximo, Flávio perderá la inmunidad que le otorga su cargo de senador, por lo que se espera que se reactiven las investigaciones en su contra por diversos delitos.

El excandidato está acusado de corrupción y blanqueo de divisas por la presunta financiación ilegal de una película sobre su padre. A ese caso se suma otra indagatoria por presunto lavado de dinero.

Además, según el medio argentino Infobae, el Tribunal Supremo de Brasil habría ordenado a la Policía Federal que inicie una investigación contra el excandidato por, supuestamente, recibir financiamiento extranjero en su campaña.

Debido a lo anterior, el juez del máximo tribunal del país, Alexandre de Moraes, el mismo que instruyó el juicio que llevó a prisión a Jair Bolsonaro, ordenó a Flávio entregar sus pasaportes y le prohibió salir de Brasil.

Flávio Bolsonaro se fugó el día del cumpleaños de Lula

Pese a la orden del juez, este martes surgieron diversos rumores que apuntaron a que Flávio Bolsonaro habría decidido escapar de Brasil para no enfrentar las causas abiertas en su contra, un hecho que se confirmó horas después.

De acuerdo con las versiones entregadas por medios de ese país, el hijo de Jair Bolsonaro habría cruzado la frontera con Argentina, con el propósito de abordar un avión particular que tendría como destino final Estados Unidos.

Más tarde, desde el país norteamericano se ratificó que el avión que trasladó al derrotado candidato presidencial se dirigió a Florida.

Previamente, el diario O Globo reseñó que las autoridades lograron verificar que Flávio no pasó por ningún punto de control migratorio brasileño.

Sin embargo, el diario El País ratificó que colaboradores del Bolsonaro afirmaron que escapó con destino a Estados Unidos, lo que también confirmaron fuentes de Washington.

La trayectoria de Lula

Nacido el 27 de octubre de 1945 en Pernambuco, en el nordeste brasileño, el reelecto mandatario brasileño es el menor de los siete hijos que tuvieron sus padres analfabetos.

A los 14 años, Lula dejó el colegio y comenzó a trabajar en una planta de producción de tornillos, y tres años después sufrió el accidente que llevó a que le amputaran el dedo meñique de su mano izquierda.

Tras integrarse al sindicato de su empresa, comenzó a desarrollar su carrera como dirigente de los trabajadores, hasta que a mediados de la década de los 80 ocupó la presidencia del sindicato de los obreros de la metalurgia.

Luego de tres intentos fracasados, en 2002 Lula ganó la elección presidencial por primera vez e impulsó programas sociales que le permitieron a Brasil reducir drásticamente sus índices de pobreza.