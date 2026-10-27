“La economía más exitosa de América Latina”: los elogios del premio Nobel James Robinson a Chile

El Nobel en Ciencias Económicas de 2024 sostuvo que el éxito económico se vincula a la creación de instituciones “que canalizan las energías de las personas en direcciones que son socialmente beneficiosas”.

El premio Nobel en Ciencias Económicas de 2024 James Robinson no ahorró elogios hacia Chile y reveló cuál es, a su parecer, la gran diferencia que marca nuestro en país respecto de otras naciones de la región.

El profesor de la Universidad de Chicago y coautor del libro Por qué fracasan las naciones, publicado en 2012, abordó el tema durante su participación Odd Lots Live, la versión en vivo del popular podcast de finanzas, mercados y economía de Bloomberg.

En conversación con los periodistas Joe Weisenthal y Tracy Alloway, Robinson abordó la situación actual por la que pasa Estados Unidos y, en ese contexto, también se refirió a cómo ve él la realidad que viven algunos países de América Latina.

Tras descartar de plano que Estados Unidos sea un estado fallido, como le plantearon sus anfitriones, el premio Nobel enfatizó que él se refiere solo en términos económicos, que es su campo de estudio.

Explicó que el éxito económico se vincula a la creación de instituciones y reglas “que canalizan las energías de las personas en direcciones que son socialmente beneficiosas: innovación, espíritu empresarial, creatividad“.

En ese marco, James Robinson resaltó las que denominó instituciones inclusivas, “que crean patrones de incentivos y oportunidades”.

A continuación indicó que “países pobres como Venezuela, por ejemplo, entraron en declive porque crearon lo contrario, lo que llamamos instituciones extractivas. Son instituciones que no crean oportunidades o incentivos de base amplia. Crean incentivos para camarillas muy estrechas, los chavistas. La mayoría de las personas simplemente quedan excluidas de las oportunidades“.

Los elogios del premio Nobel a Chile

Consultado respecto de la posibilidad de que la intervención de Estados Unidos permita que Caracas modifique las instituciones extractivas que caracterizan a ese país por aquellas inclusivas que favorecerían su desarrollo económico, el docente de la Universidad de Chicago lo descartó y sostuvo que aquello se produce por una decisión interna de cada país.

Más adelante, el premio Nobel apuntó que “lo que muestra mi investigación es que los países que hacen una transición de instituciones más extractivas a más inclusivas, lo hacen porque encuentran una manera o lo resuelven ellos mismos, como Chile, por ejemplo“.

“Chile es, por lejos, la economía más exitosa de América Latina. Tiene las instituciones que mejor funcionan. Eso fue lo que hicieron los chilenos“, recalcó.