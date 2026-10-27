Permanencia de Rabat en el gabinete abre una grieta en el oficialismo

En los partidos de gobierno se multiplican los pedidos de renuncia. La senadora y jefa de bancada RN María José Gatica solicitó la salida del ministro esta mañana. En respuesta, su colega y correligionario Andrés Longton renunció a la subjefatura del comité.

La crisis política que enfrenta La Moneda a raíz de la rebaja de pena a 56 condenados por delitos sexuales se sigue agudizando conforme aparecen nuevos antecedentes.

Un reportaje de radio Biobío reveló la identidad de 33 de los 56 beneficiados junto a los antecedentes de los delitos que cometieron y las advertencias de reincidencia que realizó Gendarmería. Dicha información puso nuevamente en entredicho la decisión del ministro de Justicia, Fernando Rabat, de firmar los decretos sin pasar por la Corte Suprema.

Esta vez, sin embargo, el cuestionamiento—y los pedidos de renuncia— no ha llegado sólo desde la oposición. Durante las últimas horas, personeros del oficialismo, especialmente de Renovación Nacional (RN), han intensificado su llamado a Rabat a reconsiderar su posición en el gabinete para evitar el desangramiento político del Gobierno.

La jefa del comité de senadores de RN, María José Gatica, ha sido una de las más molestas con la decisión de La Moneda de mantener a Rabat en la cartera de Justicia. La senadora por la región de Los Ríos expresó a sus pares de bancada su preocupación por los costos políticos que está pagando no sólo el Gobierno, sino que el oficialismo a nivel territorial y con el electorado que se identifica con la centro derecha.

Gatica, de hecho, se retiró ayer del comité político ampliado realizado en La Moneda cuando se tocó la controversia generada por los beneficios otorgados a los condenados por delitos sexuales.

Hoy, en conversación con T13 Radio, la legisladora explicó su retiro de la reunión asegurando no estar de acuerdo con la “liviandad” con la que se trató el tema: “Se tuvo que haber asumido de una manera más directa el error que se cometió al rebajar la condena de los pedófilos, no lo han asumido, y eso a mí por lo menos me parece impresentable”, sostuvo.

En esa línea, Gatica solicitó la renuncia de Rabat: “Esperaba que el ministro de justicia asumiera el costo político, que diera un paso al costado”.

La arremetida de Gatica contra el ministro de Justicia encendió los ánimos en el comité de senadores de RN donde existe división en torno a cómo enfrentar la crisis. Según supo EL DÍNAMO, el subjefe de bancada, Andrés Longton, presentó su renuncia al cargo de representación de su partido en la Cámara Alta expresando su desacuerdo con la forma en que Gatica ha manejado el tema mediáticamente.

En la mañana, a la misma hora que Gatica pedía la renuncia a Rabat, Longton realizó una férrea defensa al titular de Justicia señalando que “de ningún modo” debía ser removido del gabinete. “Me parece que el ministro Rabat, y lo ha entendido así también, tiene que fortalecer el equipo del punto de vista político para que este tipo de hechos no ocurra nuevamente”, sostuvo el senador.

En todo caso, Gatica no ha sido la única voz de RN que ha pedido que Rabat dé un paso al costado. A ella se suman el senador Rojo Edwards, independiente en comité de RN, y los diputados Eduardo Durán y Claudia Mora.

También se sumó al coro de voces oficialistas críticas el diputado UDI, Omar Sabat, quien expresó esta mañana que “el ministro Rabat tiene que dar un paso al costado porque esto está perjudicando al gobierno en general. Él tiene que dejar el ministerio, porque esto es un error garrafal. No hay que olvidar que hay niños y jóvenes involucrados, y hay que protegerlos”.

Por lo pronto, el ministro de Justicia se prepara para la sesión especial convocada para mañana miércoles en la Cámara de Diputados donde tendrá que dar cuenta de su actuación y sus subsecretarios en torno a la firma de los decretos.

Para mañana también está fijado el plazo que dio la oposición al Gobierno para definir el futuro del ministro. Si no da un paso al costado, la izquierda presentará una acusación constitucional, señalaron este lunes los jefes de bancadas del PC, FA, PS, PPD y PL.