Río atmosférico y dos sistemas frontales dejarán lluvias en varias regiones: estas serían las zonas más afectadas

Las precipitaciones continuarán esta semana. De acuerdo a las proyecciones, algunos sectores podrían recibir hasta 60 milímetros de agua.

Chile se prepara para varios días de precipitaciones debido al avance de dos sistemas frontales. Los fenómenos afectarán principalmente al sur del país, aunque también llevarán lluvias a sectores de la zona central. Además, un río atmosférico aportará humedad y reforzará las precipitaciones en algunas regiones.

Según las proyecciones de Meteored, el primer sistema comenzará a ingresar este jueves 29 de octubre. Su mayor impacto se concentrará en sectores australes de la Patagonia, donde se esperan los acumulados más importantes de este primer evento.

Las zonas insulares de la provincia de Última Esperanza y la mitad sur de la Región de Aysén serían las más afectadas. En estos sectores, las precipitaciones podrían acumular entre 30 y 40 milímetros en aproximadamente 30 horas.

El río atmosférico llevará lluvias al sur

El primer sistema frontal también dejará precipitaciones más al norte, aunque con menor intensidad. En la Región de Los Ríos se proyectan entre 2 y 6 milímetros de agua caída. En tanto, algunos sectores de La Araucanía y Biobío podrían registrar chubascos dispersos. La intensidad de las precipitaciones variará según la ubicación y las condiciones locales.

Sin embargo, el escenario cambiará durante el fin de semana con la llegada de un segundo sistema frontal, que extenderá las lluvias hacia otras zonas del territorio nacional.

Segundo frente avanzará hacia la zona central

El segundo sistema llegará a la Patagonia el sábado 31 de octubre. Durante el domingo avanzará hacia el centro del país y podría dejar precipitaciones hasta la Región del Maule.

También se esperan lluvias más aisladas en sectores cordilleranos y precordilleranos, con posibilidad de alcanzar zonas del sur de Coquimbo.

Los mayores montos de agua caída se concentrarían en la precordillera de Los Lagos, Los Ríos y La Araucanía. En esas áreas, los acumulados podrían llegar a los 60 milímetros.

Para la Región de Aysén, en tanto, se estiman entre 20 y 40 milímetros. Más al norte, Biobío, Ñuble y Maule podrían recibir entre 5 y 15 milímetros, además de nevadas en sectores cordilleranos.

La actividad meteorológica no se limitará al sur y la zona central. En el norte del país, una vaguada en altura favorecerá el desarrollo de precipitaciones durante las tardes de miércoles, jueves y viernes.

El fenómeno afectará principalmente a sectores cordilleranos y precordilleranos de las regiones de Antofagasta y Atacama, donde se esperan acumulados de entre 2 y 7 milímetros. En las zonas de mayor altitud también podría registrarse nieve y aguanieve.