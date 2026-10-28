Bolsas plásticas volverían al comercio: qué cambia con el proyecto que modifica la Ley Chao Bolsas

La propuesta busca autorizar bolsas fabricadas con plástico reciclado en Chile bajo exigentes criterios de calidad y reutilización.

La posibilidad de volver a encontrar bolsas plásticas en el comercio abrió un debate ambiental en Chile, luego de que el Senado aprobara un proyecto que modifica la denominada Ley Chao Bolsas Plásticas.

La propuesta busca permitir la comercialización de ciertos modelos reutilizables elaborados con plástico 100% reciclado en el país o con materias primas compostables, siempre que cumplan requisitos específicos de resistencia, durabilidad y trazabilidad.

La iniciativa, que ahora continuará su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados, generó preocupación entre organizaciones vinculadas a la sostenibilidad.

Desde el sector ambiental advierten que el uso de material reciclado no garantiza, por sí solo, que una bolsa sea reutilizada ni que tenga un menor impacto durante todo su ciclo de vida.

Adela Rogers, gerente de Sostenibilidad de Unibag, cuestionó los posibles efectos de la modificación legal.

“Reabrir la puerta a su comercialización, incluso bajo la categoría de reutilizables fabricadas con plástico reciclado, podría debilitar una política pública que ha logrado reducir significativamente estos residuos”, dijo.

Gobierno descarta el regreso de las bolsas desechables

Ante las críticas y la inquietud generada por el avance legislativo, la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, descartó que la iniciativa implique volver al escenario previo a la prohibición.

“Queremos ser muy claros. Las bolsas plásticas desechables no van a volver a las cajas de los supermercados“, sostuvo la secretaria de Estado.

La ministra explicó que la propuesta apunta a establecer condiciones específicas de trazabilidad y calidad para las bolsas fabricadas con plástico reciclado, con el propósito de impulsar la economía circular. Asimismo, defendió la actualización de la normativa y aseguró que el objetivo es reforzar las exigencias ambientales.

“La prohibición se mantiene plenamente vigente y no estamos dispuestos a dar un paso atrás en un avance ambiental tan importante para Chile. Lo que estamos haciendo es fortalecer la ley, cerrar vacíos legales y establecer mayores exigencias para reducir el impacto ambiental de las bolsas durante todo su ciclo de vida”.