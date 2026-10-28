Adiós a los hoyos en las calles: Poduje anuncia las 10 comunas que contempla el Plan Chao Baches

Poduje dio inicio a las intervenciones en Quinta Normal y detalló las comunas que serán priorizadas en las dos primeras fases del programa.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció este miércoles el inicio del Plan Chao Baches, iniciativa que busca reparar los hoyos en las calzadas de distintas comunas de Santiago.

Los trabajos comenzarán en cinco sectores de la capital y posteriormente se extenderán a otros cinco, según el calendario presentado por el secretario de Estado.

El anuncio se realizó en calle Vicuña Rozas, en Quinta Normal, donde Poduje estuvo acompañado por la alcaldesa Karina Delfino.

De acuerdo a la autoridad, la comuna será una de las primeras en recibir las intervenciones, que apuntan a responder con rapidez a los problemas que afectan el estado de las calles.

Las primeras comunas beneficiadas por el Plan Chao Baches

La primera etapa contempla trabajos en San Miguel, Independencia, Estación Central, Quinta Normal y San Joaquín.

Según explicó el ministro, la selección responde a un criterio territorial, pues se comenzará por los sectores que rodean el centro de Santiago.

“el primer anillo que rodea el centro histórico. Luego vamos al segundo anillo”, explicó Poduje al detallar cómo se organizarán las obras.

En una segunda fase, el plan llegará a Recoleta, Conchalí, Lo Prado, Pedro Aguirre Cerda y Macul, completando así las primeras diez comunas consideradas en esta iniciativa.

Respecto del alcance del programa, el titular del Minvu señaló que los trabajos se ejecutarán mediante un convenio vigente, que esperan fortalecer el próximo año a través de recursos adicionales. L

“Qué es lo que queremos hacer acá, responder rápido porque esto lo estamos haciendo con un convenio que tenemos, que nuestro nuevo director del Serviu, Mauricio Liberona, va a potenciar el próximo año con una glosa que esperamos que el Congreso nos apruebe, para obras rápidas y que va a permitir hacer tapa hoyos, mejorar fachadas, y se complementa con nuestro plan Eriazo Cero”, expresó el ministro.

Asimismo, Poduje manifestó su expectativa de conseguir respaldo legislativo para ampliar el financiamiento y extender las intervenciones. “Como nos va a ir bien en el Congreso, esperamos tener después más recursos para poder sacar estos eventos que tanto dolor generan y tantos vehículos destruyen y con las lluvias se han puesto más infernales”, cerró.