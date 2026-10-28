VIDEOS – Los impactantes y trágicos registros que dejó choque de trenes en España

La colisión ocurrida en Toledo involucró a dos ferrocarriles de alta velocidad y dejó al menos 30 muertos y sobre un centenar de heridos.

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Al menos 30 personas murieron y un centenar resultaron con heridas de diversa consideración, debido al choque entre dos trenes ocurrido este miércoles en Toledo, España.

De acuerdo con lo reportado, el accidente involucró a dos trenes de alta velocidad y ocurrió en las cercanías de la estación de Urda.

En uno de ellos viajaban 147 pasajeros, mientras que el otro ferrocarril transportaba a otras 397 personas.

Según se observó en videos compartidos a través de las redes sociales, tras el choque de los trenes varios de los vagones cayeron por un barranco.

Pedro Sánchez consternado por el choque de trenes

“Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes, y con el presidente de Castilla-La Mancha”, escribió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su cuenta de X.

Hasta el lugar se desplazaron equipos de emergencia terrestres y aéreos de emergencia, incluida una unidad militar especializada, con el propósito de ayudar a rescatar a las víctimas.

Los reportes de la prensa hispana apuntan que a los heridos de mayor consideración ya se los trasladó a diversos hospitales.

Se trata del peor en la red ferroviaria española desde el ocurrido en Galicia en 2013, cuando 79 personas murieron y 144 resultaron heridas cerca de la ciudad de Santiago de Compostela.