En tanto, Donald Trump se atribuyó el cambio de tendencia en las elecciones legislativas de Israel y aseveró que su reciente respaldo público a Netanyahu evitó su derrota.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se mostró optimista de que la derecha alcanzará una “mayoría decisiva” para gobernar el país, luego de que el Likud se recuperó de un mal inicio en las elecciones parelamentarias, aunque todavía no alcanza la mayoría en el Congreso.

Por su parte, su rival, Gadi Eisenkot, prometió este miércoles formar un gobierno, aunque con alrededor del 60% de las mesas computadas, la coalición opositora obtiene 49 de los 120 escaños frente a los 56 del bloque que encabeza Netanyahu. En tanto, los partidos árabes mostraron un aumento en las preferencias y suman 15 escaños.

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump se atribuyó el cambio de tendencia en las elecciones legislativas de Israel y aseveró que su reciente respaldo público a Netanyahu evitó su derrota y propició la “remontada” del bloque conservador.

“Cuando el presidente Trump respaldó a Bibi Netanyahu, la situación cambió por completo”, posteó el mandatario en sus redes sociales en un texto que aparece firmado con el nombre de Irving C. Schwartz, sin aclarar de quién se trata.

Netanyahu dice que sí logró una “mayoría decisiva”

Pese a que los resultados aún no están totalmente definidos, este miércoles Benjamin Netanyahu aseguró que el bloque que lidera obtuvo una “mayoría decisiva” y que la formación continúa siendo “el partido más grande” de Israel.

Aunque no se refirió expresamente a los dichos de Donald Trump, agradeció el apoyo que le brindó el presidente de Estados Unidos.

“Junto a nuestro gran amigo, el presidente Trump, estamos decididos a eliminar esta amenaza de una vez por todas“, dijo al referirse a la guerra con Irán.

“Quiero decirles que prevalecimos frente a nuestros enemigos y que forjaremos el futuro… No temas, Israel, no temas. El león rugirá… El pueblo de Israel vive“, apuntó en la parte final de su mensaje.