Transelec incorpora más tecnología para fortalecer la operación de la red eléctrica

Tras una década de desarrollo, la compañía profundiza el uso de inteligencia artificial, digitalización y automatización para enfrentar los desafíos del sistema eléctrico. Esta trayectoria fue reconocida en el ranking Most Innovative Companies Chile 2026, donde obtuvo el primer lugar en transmisión de energía y el séptimo a nivel nacional.

La incorporación de nuevas tecnologías está transformando la manera de mantener, operar y construir la infraestructura de transmisión eléctrica. En Transelec, este proceso se traduce en 14 proyectos de innovación en desarrollo y más de 30 iniciativas que ya se han integrado a su operación, con el objetivo de mejorar la eficiencia, confiabilidad y seguridad de la red.

Tras una década de desarrollo de capacidades de innovación y transformación digital, la principal compañía de transmisión eléctrica del país ha avanzado desde la exploración de soluciones hacia su aplicación en tareas como el mantenimiento de infraestructura, la seguridad operacional, la gestión de activos y la construcción de nuevas obras.

Esta trayectoria fue reconocida en el ranking Most Innovative Companies Chile 2026, elaborado por MIC Business Consulting y ESE Business School de la Universidad de los Andes, donde Transelec obtuvo el primer lugar en la categoría Transmisión de Energía y el séptimo puesto a nivel nacional.

“Para una compañía que opera infraestructura crítica para Chile, innovar implica un desafío especialmente exigente: incorporar nuevas tecnologías y transformar nuestra manera de trabajar, manteniendo siempre los más altos estándares de seguridad y confiabilidad. Este reconocimiento refleja una trayectoria de trabajo sostenido y, sobre todo, una convicción que hemos instalado en Transelec: la innovación es fundamental para anticiparnos a las necesidades del sistema eléctrico y seguir fortaleciendo nuestro aporte al desarrollo del país”, señaló Arturo Le Blanc, gerente general de Transelec.

Tecnología para una transmisión más eficiente y resiliente

Entre los avances impulsados por la compañía destaca el uso de drones e inteligencia artificial para inspeccionar líneas eléctricas, una tecnología que permite levantar información sobre el estado de la infraestructura y avanzar hacia procesos de mantenimiento más predictivos, reduciendo la necesidad de realizar determinadas actividades en terreno.

A ello se suma la incorporación de sensores en transformadores, conductores y otros activos críticos, que permiten monitorear variables operacionales, detectar anomalías y anticipar eventuales fallas. También ha desarrollado pruebas con recubrimientos nanotecnológicos para prolongar la vida útil de conductores y nuevas soluciones constructivas orientadas a reducir la intervención del terreno y optimizar costos.

En paralelo, a través de Transelec Ventures, su programa de innovación abierta, la compañía ha establecido vínculos con startups nacionales e internacionales para desarrollar soluciones a desafíos específicos de la industria. Una de estas experiencias es la implementación de tecnología de cancelación activa de ruido en subestaciones eléctricas, desarrollada junto a la empresa canadiense Zerosound, como alternativa a los tradicionales muros acústicos.

“Nuestra experiencia nos ha demostrado que el verdadero valor de la innovación está en lograr que las soluciones tecnológicas se integren a la operación y generen resultados. Hoy estamos en una etapa en que buscamos llevar a mayor escala las tecnologías que hemos validado, especialmente aquellas vinculadas a inteligencia artificial, monitoreo de activos e inspección remota. El objetivo es seguir mejorando la forma en que operamos, tomamos decisiones y gestionamos nuestra infraestructura”, explicó Alejandro Rehbein, vicepresidente de Innovación y Tecnología de Transelec.

Expansión de la red

Esta apuesta también se está trasladando a los proyectos de expansión de la red. En la construcción de la línea Tineo–Nueva Ancud, una de las obras de transmisión más relevantes del sur del país, Transelec está incorporando cámaras, sensores y herramientas de inteligencia artificial para monitorear el avance de los trabajos y las condiciones de seguridad, con miras a establecer nuevos estándares de gestión para futuros proyectos.

De cara a los próximos años, la compañía proyecta profundizar la digitalización y automatización de sus procesos, con especial énfasis en tecnologías que permitan realizar actividades de manera remota, aprovechar mejor la información de sus activos y fortalecer su capacidad de respuesta ante contingencias.

“Chile necesita redes de transmisión cada vez más modernas, robustas y resilientes para avanzar en la transición energética. En Transelec sabemos que nuestro liderazgo también depende de la capacidad de evolucionar, incorporar nuevas soluciones y prepararnos para los desafíos del futuro. Porque sin transmisión no hay transición”, concluyó el gerente general Arturo Le Blanc.