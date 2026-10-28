Qué se sabe del estado de salud del joven mordido por una araña de rincón en Ovalle: las medidas de prevención

Es el segundo caso de este tipo en menos de una semana en la Región de Coquimbo, tras la muerte de una primera víctima. Autoridades de salud llaman a estar alerta ante el aumento de la temperatura.

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Internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Provincial de Ovalle permanece un joven de 27 años que resultó mordido por una araña de rincón, en el segundo caso de este tipo en menos de una semana en la Región de Coquimbo y luego de que la primera víctima falleció a raíz del hecho.

De acuerdo con lo reportado, el pasado 21 de octubre un joven de 26 años falleció en La Serena, luego de que no recibió la atención médica oportuna después de que lo mordió uno de estos arácnidos.

Luego de que se conociera el nuevo caso, las autoridades de salud llamaron a adoptar medidas de precaución ante el aumento de las temperaturas, y acudir de inmediato a un centro asistencial si se sospecha de haber sido mordido por una araña de rincón.

El estado de salud del joven mordido por una araña de rincón

Según se informó desde el Hospital Provincial de Ovalle, el joven mordido por la araña de rincón presentó una falla renal severa y compromiso hepático.

A pesar de ello, los médicos que lo atienden indicaron que ha evidenciado una evolución favorable durante su hospitalización.

Sin embargo, y más allá de que ha respondido de forma positiva al tratamiento, precisaron que aún es imposible determinar si presentará secuelas.

Medidas de prevención y los síntomas que presenta

Los expertos apuntan que el aumento de la temperatura incrementa la posibilidad de encontrarse con una araña de rincón, por lo que llamaron a incrementar la prevención.

Las principales medidas tienen que ver con mantener una limpieza profunda y periódica de las viviendas, especialmente en rincones y lugares donde se acumulan objetos.

También se aconseja sacudir la ropa y el calzado antes de utilizarlos, además de revisar las sábanas antes de acostarse.

Especial precaución se debe tener al ingresar bodegas o habitaciones cerradas por largo tiempo y, en lo posible, utilizar guantes y calzado grueso para realizar labores en esos lugares.

Respecto de los síntomas, entre ellos están un intenso dolor en la zona afectada, un enrojecimiento progresivo, además de inflamación y cambios de coloración en la piel.

Pueden sumarse otros como fiebre, decaimiento, náuseas, vómitos, orina oscura y dificultades respiratorias, por lo que ante cualquiera de ellos la recomendación es acudir de inmediato a un centro asistencial y alertar de la posible mordedura de una araña de rincón.