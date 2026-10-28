Migraciones confirmó que estuvo en Argentina: la ruta que hizo Flávio Bolsonaro tras fugarse de Brasil

La institución trasandina recalcó que el excandidato presidencial y su familia entraron a las 22:50 horas del martes “por el paso fronterizo de Puente Internacional Tancredo Neves, en la provincia de Misiones”.

El excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro abordó un avión en Argentina la noche del martes, tras fugarse de su país pese a la prohibición que dictó un juez del Tribunal Supremo, quien le ordenó entregar sus pasaportes.

De acuerdo con lo reportado por la Dirección Nacional de Migraciones del país trasandino, Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas ingresaron a territorio argentino poco antes de la medianoche del martes, y no a primera hora de la tarde, como se había especulado inicialmente.

A través de un mensaje en su cuenta de X, el organismo precisó que “a las 22:50 horas del día 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente Internacional Tancredo Neves, en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro”.

A la vez, la institución recalcó que todos entraron “con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país“.

Detalló además que, alrededor de las 23:30 horas, el grupo familiar abordó un vuelo privado que lo trasladó a Guayaquil, en Ecuador.

Según el sitio especializado en vuelos Flightradar24, tras hacer una escala en la ciudad ecuatoriana, el vuelo que traslada a Flávio Bolsonaro y su familia emprendió vuelo a Miami, Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, ya anunció que lo recibirá.

En el país norteamericano vive en la actualidad el exdiputado y hermano de Flávio, Eduardo Bolsonaro, quien dijo ser objeto de una persecución política y judicial en su país.

Por qué Flávio Bolsonaro huyó de Brasil tras perder la elección

Flávio Bolsonaro cruzó la frontera con Argentina al día siguiente de que un juez del Tribunal Supremo le ordenó entregar sus pasaportes y le prohibió abandonar Brasil.

Lo anterior, ya que tras perder la elección y luego que en febrero culminaría su período como senador, se le revocaría la inmunidad que le otorga el cargo, por lo que se anticipó la reactivación de las investigaciones en su contra por corrupción y lavado de dinero por la presunta financiación ilegal de una película sobre su padre.

Pese a que la noche del domingo el hijo de Jair Bolsonaro se negó a aceptar el resultado de las elecciones, al día siguiente el Partido Liberal que lo apoyaba decidió reconocer el triunfo de Lula da Silva.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ratificó su alianza política con los Bolsonaro y, luego de aseverar que las elecciones brasileñas fueron “fraudulentas”, confirmó que acogerá a Flávio y su familia.

En esa línea, el Departamento de Estado dejó en claro que la Casa Blanca “emitirá visados a Flávio Bolsonaro y a su familia y les permitirá la entrada en Estados Unidos”.