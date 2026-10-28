Democracia Cristiana da luz verde a avanzar en acusación constitucional contra ministro Rabat

Antes del eventual libelo acusatorio, el secretario de Estado concurrirá este miércoles a una sesión especial en la Cámara de Diputados.

La bancada de diputados de la Democracia Cristiana confirmó su disposición para avanzar en una acusación constitucional contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat (IND), quien enfrenta cuestionamientos por los decretos que rebajaron las condenas de ofensores sexuales e integrantes del Tren de Aragua.

Si bien las bancadas opositoras habían logrado programar una sesión especial en la Cámara de Diputados para que Rabat dé explicaciones, que se concretaría hoy a las 15.00 horas, la opción de una acusación constitucional comenzó a tomar fuerza en las últimas horas.

El jefe de bancada de la DC, Jorge Díaz, sostuvo el martes que “en la medida que van pasando las horas y vamos conociendo nuevos antecedentes respecto de las decisiones que ha tomado el ministro de Justicia y el subsecretario (Luis Silva) (…) nos hemos dado cuenta que la gravedad de los hechos amerita que se avance en una acusación constitucional”.

“El Presidente se comprometió a combatir el crimen organizado, a poner a la niñez primero y protegerla, y hoy día claramente existen las circunstancias y los méritos necesarios y suficientes para enfrentar una acusación constitucional en contra del ministro”, añadió.

Díaz, además, confirmó que aunarán esfuerzos con el resto de la oposición para que “esto pueda prosperar” y que durante la sesión de hoy darán a conocer cuándo se concretaría la acusación.