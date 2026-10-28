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Política

Democracia Cristiana da luz verde a avanzar en acusación constitucional contra ministro Rabat

Antes del eventual libelo acusatorio, el secretario de Estado concurrirá este miércoles a una sesión especial en la Cámara de Diputados.

Foto del editor Paz Rubio
Paz Rubio

La bancada de diputados de la Democracia Cristiana confirmó su disposición para avanzar en una acusación constitucional contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat (IND), quien enfrenta cuestionamientos por los decretos que rebajaron las condenas de ofensores sexuales e integrantes del Tren de Aragua.

Si bien las bancadas opositoras habían logrado programar una sesión especial en la Cámara de Diputados para que Rabat dé explicaciones, que se concretaría hoy a las 15.00 horas, la opción de una acusación constitucional comenzó a tomar fuerza en las últimas horas.

El jefe de bancada de la DC, Jorge Díaz, sostuvo el martes que “en la medida que van pasando las horas y vamos conociendo nuevos antecedentes respecto de las decisiones que ha tomado el ministro de Justicia y el subsecretario (Luis Silva) (…) nos hemos dado cuenta que la gravedad de los hechos amerita que se avance en una acusación constitucional”.

“El Presidente se comprometió a combatir el crimen organizado, a poner a la niñez primero y protegerla, y hoy día claramente existen las circunstancias y los méritos necesarios y suficientes para enfrentar una acusación constitucional en contra del ministro”, añadió.

Díaz, además, confirmó que aunarán esfuerzos con el resto de la oposición para que “esto pueda prosperar” y que durante la sesión de hoy darán a conocer cuándo se concretaría la acusación.

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