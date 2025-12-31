Un muerto y más de 50 heridos: todo lo que se sabe del choque de dos trenes en la vía a Machu Picchu

Un choque frontal entre dos trenes turísticos en la vía férrea hacia Machu Picchu dejó una persona fallecida y más de 50 heridos, además de provocar la suspensión total del servicio ferroviario en la región de Cusco, Perú. El accidente ocurrió la tarde del martes 30 de diciembre y afectó directamente a cientos de pasajeros nacionales y extranjeros que permanecen varados en distintas estaciones del trayecto.

La colisión involucró a convoyes de las empresas PeruRail e Inca Rail y se produjo cerca del kilómetro 82 de la línea férrea, en el sector de Pampacahua, una zona de alta afluencia turística. Ferrocarril Transandino S.A. (FETRANSA), concesionaria responsable de la operación de la vía, informó que el accidente ocurrió a las 13:20 horas, cuando ambos trenes circulaban en sentidos opuestos por una vía única, lo que requiere una estricta coordinación operativa.

Producto del impacto, las locomotoras de ambas compañías sufrieron graves daños estructurales en su parte frontal y decenas de pasajeros resultaron con contusiones, fracturas y otras lesiones de diversa consideración. La víctima fatal fue identificada como Roberto Cárdenas, maquinista de Inca Rail, quien falleció en el lugar, según confirmó la Fiscalía Provincial Mixta de Machu Picchu.

El Ministerio Público dispuso el desplazamiento de la fiscal adjunta Rosa Isabel Vicente Vásquez para dirigir las diligencias iniciales, entre ellas el levantamiento del cuerpo, la identificación de heridos y la recopilación de registros de pasajeros y bitácoras de operación, con el fin de determinar si existió una falla humana, técnica o de coordinación.

Las diligencias tras el choque de trenes en Machu Picchu

El Ministerio de Salud informó que 36 heridos fueron atendidos en centros públicos y privados, de los cuales nueve ya fueron dados de alta, mientras 25 permanecen bajo observación médica en Cusco y Ollantaytambo. Dos personas presentan traumatismo encéfalo craneano severo. Para las labores de rescate se desplegaron 21 ambulancias.

La respuesta de emergencia incluyó a la Policía Nacional, bomberos y equipos municipales. En tanto, el Mincetur activó la Red de Protección al Turista y el Ministerio de Cultura anunció facilidades para la reprogramación y reembolso de boletos a la ciudadela inca.

La magnitud del accidente generó amplia repercusión internacional. Uno de los aspectos que más se destacaron fueron las dificultades de evacuación debido a que el tramo afectado cuenta con una sola vía férrea junto al río Vilcanota. En tanto, una de las primeras hipótesis apunta a una posible falla en la coordinación operativa entre los jefes de estación de ambas empresas y FETRANSA.

Mientras tanto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones e Indecopi iniciaron investigaciones administrativas para investigar el accidente, en medio de una persistente incertidumbre entre los pasajeros que esperan la reanudación del servicio ferroviario.