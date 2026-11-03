La Fiscalía sospecha que abandonó el país por un paso fronterizo no habilitado y evalúa solicitar una alerta roja a Interpol.

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte obtuvo una orden de detención contra Nicolás Silva Tagliabué, ciudadano uruguayo de 35 años y expareja de la denunciante del exsubsecretario Manuel Monsalve, quien permanece prófugo tras ausentarse de tres audiencias judiciales.

El imputado enfrenta una investigación por presuntas lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, amenazas e intento de comercializar imágenes e información íntima de la funcionaria de Interior.

Caso Monsalve: Fiscalía ordena detener a expareja de denunciante que está prófugo

La orden fue solicitada el 26 de octubre por el fiscal jefe de Santiago Norte, José Morales, y autorizada verbalmente por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Silva debía comparecer ese día para ser formalizado, pero nuevamente no se presentó, por lo que se instruyó a las policías iniciar su búsqueda y aprehensión.

Además, el Ministerio Público analiza solicitar una alerta roja a Interpol, debido a que se sospecha que habría abandonado Chile hace meses por pasos fronterizos no habilitados, aunque según antecedentes difundidos por medios nacionales, no registra ingresos ni salidas legales del país.

La arista se originó a partir de una querella presentada por la abogada de la víctima, María Elena Santibáñez, que apunta contra Silva por delitos de violencia intrafamiliar, amenazas, difusión de imágenes privadas, chantaje y uso malicioso de tarjeta de débito.

La acción judicial también involucra a Maximiliano Sepúlveda Gómez, quien presuntamente se habría coordinado con el ciudadano uruguayo para comercializar material íntimo de la denunciante con canales de televisión. En el marco de esa investigación, se encontraron conversaciones de WhatsApp en el teléfono de Sepúlveda en las que el abogado defensor de Monsalve, Víctor Providel, habría compartido contactos de periodistas y consultado por el paradero de Silva.

Silva y la funcionaria de Interior mantuvieron una relación entre febrero y mayo de 2025, después de los hechos que dieron origen a la investigación contra Monsalve.

De acuerdo con los antecedentes difundidos, el uruguayo habría entregado una dirección falsa como domicilio, correspondiente a un hostal de San Pedro de Atacama, y también registra denuncias por presuntos robos a turistas en hoteles de Valparaíso y Calama.