Del senador musulmán a primeras gobernadoras latina, negra e indígena: los hitos que dejó la elección de mitad de mandato

Chris Pappas se tranformó en el único senador abiertamente homosexual, mientras que Xavier Becerra será el primer gobernador latino de California en más de 150 años.

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Si hay algo que marcará la victoria de los demócratas en la elección de mitad de mandato no solo es la amplitud con la que se logró, sino los hitos históricos que dejaron los comicios y que sorprendieron a los analistas más avezados.

Entre los más destacados se cuentan los triunfos del primer senador musulmán, la primera senadora de un pueblo originario, la primera gobernadora negra y el primer senador federal abiertamente homosexual. Pero esas son solamente cuatro de varias victorias inéditas en la historia estadounidense.

Una de ellas es la que protagonizó la integrante de la tribu Pueblo de Laguna, Deb Haaland, quien se transformó en la primera gobernadora indígena en la historia del país, tras ganar la elección en Nuevo México.

“En el año 250 de nuestra nación, estoy ante ustedes como la primera mujer indígena estadounidense elegida gobernadora en la historia de Estados Unidos”, les dijo a sus seguidores.

Con anterioridad, solo Oklahoma, en la década de 1950, había elegido como gobernador a un miembro de pueblos originarios.

Sin embargo, no solamente Deb Haaland marcó un hito para un pueblo originario estadounidense en la elección de mitad de mandato, ya que la miembro de la tribu Banda de la Tierra Blanca, del pueblo ojibwe, Peggy Flanagan, se transformó en la primera indígena en sumarse al Senado de Estados Unidos.

Otros hitos de la elección de mitad de mandato

El musulmán Abdul El-Sayed se convertirá en el primero en llegar hasta el Senado federal en Michigan, un caso que llamó poderosamente la atención no solo porque derrotó al candidato republicano, sino porque su rival en la primaria demócrata apoyó al postulante del partido de Donald Trump.

De hecho, durante la campaña para la elección de mitad de mandato el mismo mandatario lo calificó como “peligrosamente radical” y “demasiado extremista”.

A él se suma James Talarico, quien es el primer demócrata en ganar una elección al Senado por Texas desde los comicios de 1988.

Otra mujer que entró en la historia estadounidense es Keisha Lance Bottoms, quien se transformó en la primera gobernadora negra en los 250 años de historia de Estados Unidos, tras imponerse en Georgia.

“Esta noche debería recordarnos a todos que, sin importar de qué comunidad vengamos, Georgia no está definida por un solo momento en el tiempo ni por una sola persona”, dijo Bottoms.

Un nuevo hito lo marcó la elección de Chris Pappas como el primer senador abiertamente homosexual, luego de obtener la victoria en New Hampshire.

“No contiendo para hacer historia“, dijo durante la campaña, a la vez que valoró que su orientación sexual no fuera un tema central del debate previo a los comicios.

Latinos también hacen historia

Una elección en la que también llevó a la victoria a la demócrata de origen latino, Gina Hinojosa, electa como gobernadora de Texas, un reconocido bastión republicano.

Otro latino que asumirá el cargo más alto en su estado es Xavier Becerra, quien hizo historia en California tras convertirse en el primer gobernador latino en más de 150 años.

En tanto, el pastor metodista Adam Hamilton es el primer demócrata de Kansas elegido para el Senado desde 1932.

Mientras estaba en campaña, Hamilton se transformó en otro de los blancos de Donald Trump, quien lo calificó públicamente de “pastor pervertido y “pastor woke” debido a su apoyo a los derechos de las personas transgénero.