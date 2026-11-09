“Demasiado duras”: Trump apunta a las deportaciones como culpables de la derrota en la elección de mitad de mandato

Consultado sobre la opción de crear un estatus legal para los trabajadores indocumentados, se mostró a favor de esa posibilidad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apuntó tanto al desgaste por la guerra en Irán como a que las políticas de deportaciones que implementó eran “demasiado duras”, al efectuar un análisis de la derrota que sufrió el Partido Republicano en la elección de mitad de mandato.

En una entrevista que le concedió a la cadena CBS, el mandatario norteamericano admitió también otros factores que influyeron en el triunfo demócrata es el malestar de la ciudadanía son el aumento en el precio de los combustibles y los problemas de la economía interna.

Sin embargo, lejos de realizar un mea culpa por lo ocurrido en la elección, Donald Trump insistió en que si su nombre hubiera estado en la papeleta habrían ganado los comicios.

Trump analizó la derrota en la elección de mitad de mandato

En la ocasión, el mandatario estadounidense reconoció que su política de deportaciones masivas fue “demasiado dura”.

“Me perjudica que también nos llevamos a personas con buenos empleos, que cometieron una violación, o infringieron la ley, y esa fue que entraron al país ilegalmente“, argumentó.

“Creo que fue demasiado duro”, resumió Trump sobre el resultado de la elección, y manifestó que le gustaría “hacer algo en inmigración” junto a los demócratas.

Consultado sobre la opción de crear un estatus legal para los trabajadores indocumentados, el jefe de Estado se mostró a favor de esa posibilidad, aunque avitó ahondar en el tema.

Qué dijo Marco Rubio de la guerra en Irán

Por su parte, el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Marco Rubio, defendió la ofensiva de Washington en Irán y la calificó de “necesaria”, aunque no se tratara de una medida “popular”.

“A veces, cuando haces lo correcto, no sabes si va a ser popular o no, pero sigue siendo lo correcto“, manifestó.

En esa línea, complementó que “los presidentes son elegidos para hacer cosas duras, a veces difíciles, pero necesarias“.

Cuestionó también las propuestas de Teherán para alcanzar la paz con Estados Unidos: “Las demandas de los iraníes son sencillamente inaceptables y además en algunos casos indignantes y ridículas, realmente irreales“, concluyó.