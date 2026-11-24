“No olvidaré sus ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores”, dijo sobre una de las veces que se topó con el demonio.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El fallecido papa Francisco I reveló que al menos tres veces sintió la presencia del diablo y que incluso escuchó lo que definió como “su voz triunfante”.

Así lo plasmó el pontífice argentino en sus escritos, que se reunieron en el libro “El diario espiritual del papa Francisco“.

El texto reúne las reflexiones que plasmó Jorge Bergoglio entre 1992 y 2024, y lo presentó el cardenal trasandino Víctor Manuel Fernández.

Los encuentros del papa Francisco I con el diablo

De acuerdo con los extractos que se publicaron, el papa Francisco I recordó que, luego de volver a Roma desde Chile, vio al diablo y lo escuchó mientras participaba en una reunión.

Según aseguró en sus escritos, el demonio “merodeaba descaradamente”, pero Dios le brindó la oportunidad de librarse de esos encuentros.

Otro de los episodios que narró ocurrió cuando aún era arzobispo de Buenos Aires, cuando observó al maligno “por la ventanilla del auto. No olvidaré sus ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores“.

Además, relató que también vio al diablo en una capilla carmelita: “No olvidaré aquella mirada, más intensa que la anterior. Eran como destellos de fuego“, escribió.

En otra ocasión, el papa Francisco I relató que cuando se preparaba para dormir vio “las puertas del infierno“, pero logró salir de esa situación tras usar un rosario como arma.

El cardenal Víctor Manuel Fernández obtuvo la autorización del papa León XIV para publicar el material, tras expresarle su preocupación de que los textos terminaran “olvidados en algún depósito”.