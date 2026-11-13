Quién es la chilena que logró reunirse con el papa León XIV en Perú

La mujer contó que durante la cita el pontífice se comprometió a continuar con las investigaciones y reparaciones a las víctimas de abusos perpetrados por el clero.

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El papa León XIV se comprometió con la chilena Camila Bustamante a continuar con las investigaciones y la reparación a las víctimas de los abusos perpetrados por miembros de la Iglesia católica.

El pontífice recibió a la mujer en la Nunciatura Apostólica en Lima, en el marco de la gira que realiza por Sudamérica y que tiene en Perú su última escala.

De acuerdo con lo manifestado por la chilena tras la cita con el papa, mantuvo una conversación cercana con León XIV, quien se mostró dispuesto a conocer en primera persona las experiencias de las víctimas.

Qué dijo la chilena que se reunió con el papa León XIV

Según revelaron medios locales e internacionales, la chilena que se reunió con el papa León XIV es la periodista Camila Bustamante, quien confirmó que sufrió abusos al interior de las Siervas del Plan de Dios.

Luego del encuentro, la mujer dijo que “lo sentí comprometido de manera personal, no solo por su rol dentro de la Iglesia (sino por) un interés genuino en trabajar en el tema“.

En esa línea, planteó que el pontífice “me aseguró que está trabajando realmente por esta situación de abuso, que está comprometido y que se reunirá con más víctimas. No es algo que esté fuera de su agenda”.

En particular, la periodista chilena le pidió a León XIV que se concrete el proceso de investigación y reparación para las víctimas de los abusos ocurridos al interior de las Siervas del Plan de Dios.

“Le pedí que culminase este proyecto de reparación porque, si bien no va a sanar a las víctimas, tiene que ver con la justicia“, precisó.

“Me quedo con un papa que está comprometido con trabajar en el tema de los abusos, sabe las dificultades que hay en el proceso y es consciente de la frustración que esto genera en las víctimas”, concluyó Camila Bustamante.