A Frank Ilett le ha tocado vivir de todo desde que decidió poner a prueba las capacidades del equipo de sus amores. Una vez, a la salida del estadio, fue agredido por algunos hinchas que lo sindicaron como la imagen viva e indiscutible de la crisis. A esto, se suman contratos con importantes marcas, además de una invitación para donar su frondosa cabellera a una fundación que hace pelucas gratis para niños con cáncer.

Las tribunas del mítico estadio de Anfield están repletas, a la espera del pitazo inicial con el que comenzará una nueva edición del duelo entre el Liverpool y el Manchester United, el más importante del fútbol inglés. La rivalidad es centenaria entre estas dos ciudades situadas a solo 50 kilómetros de distancia. Durante el siglo XIX, mientras crecían rápidamente en población e infraestructura, competían para quedarse con el reconocimiento de ser el principal centro industrial de Inglaterra. Ahora, la competencia se trasladará al campo de juego, en un partido trascendental sobre todo para los aficionados del United, que ven aquí otra oportunidad para salir de una interminable crisis institucional y futbolística.

Los primeros minutos son una verdadera pesadilla para los visitantes. Roja directa en el minuto 7 para el defensor francés Leny Yoro, por una falta cometida en la entrada del área grande. Como consecuencia de esa misma jugada, el húngaro Dominik Szoboszlai toma el balón y ejecuta un potente tiro libre para anotar el uno a cero. Solo unos instantes más tarde, el alemán Florian Wirtz se inscribe con el segundo mediante una vistosa acrobacia. Locura total de los 60 mil fanáticos que celebran lo que seguramente será un nuevo triunfo ante los vecinos del interior.

El clásico inglés termina en una goleada 4-0 a favor del Liverpool, resultado que hunde a los del United en la zona de descenso, el lugar más tenebroso de la tabla de posiciones, donde nadie quiere permanecer, menos un club tan enorme y trascendente en la historia del fútbol. Desde la banca, el técnico Mauricio Pochettino mira incrédulo a sus dirigidos que yacen sobre el césped intentando digerir la derrota. Llegó hace solo un par de días, con la misión de revertir esta caída libre que comenzó ya hace 13 años cuando Alex Ferguson puso fin a su relación con el club, dejando en las vitrinas 2 Champions y 13 títulos de Premier. Fueron increíbles 26 temporadas en las que el carismático entrenador escocés estuvo al mando de los “Red Devils”. Ahora, sentado en uno de los palcos de Anfield, observa la catástrofe lleno de dudas por el rendimiento del nuevo elegido para sucederlo.

Ocho técnicos han pasado hasta el arribo del argentino Mauricio Pochettino, el primer adiestrador no europeo en 124 años. Atrás quedaron David Moyes, Luis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnik, Erick ten Hag, Rubén Amorim y Michael Carrick. Distintos perfiles, distintas estrategias de juego, variadas formas de liderazgo, pero todos con un denominador común, la incapacidad para recuperar la identidad, el buen juego y los grandes éxitos de décadas pasadas.

5 de octubre de 2024. Frank Ilett, un hincha acérrimo del Manchester United, agobiado ya en ese entonces por los malos resultados, decide publicar un reto en sus redes sociales: no volver a cortarse el pelo hasta que su equipo gane 5 partidos consecutivos. “Esto va a durar tres o máximo cuatro meses”, reflexionó con la ilusión de que las cosas comenzaran a andar mejor. Y estuvo cerca. En febrero de este año, el United encadenó 4 triunfos y estaba a punto de cumplir con el desafío frente al West Ham, pero en el minuto 94 llegó el empate. Todo volvía a foja cero.

Ya han pasado 780 días, 5 entrenadores y 103 partidos. La popularidad de Ilett no ha parado de crecer y también su vistosa melena llena de rulos. “Mi pelo está sucio, huele mal y mi novia me va a dejar, no sé cuánto podré soportar”, declaró hace unas semanas.

A Frank Ilett le ha tocado de todo desde que decidió poner a prueba las capacidades del equipo de sus amores. Una vez, a la salida del estadio, fue agredido por algunos hinchas que lo sindicaron como la imagen viva e indiscutible de la crisis. A esto, y debido a sus más de 1.500.000 seguidores en Instagram, se suman contratos con importantes marcas, además de una invitación para donar su frondosa cabellera a una fundación que hace pelucas gratis para niños con cáncer.

Actualmente, el Manchester United acumula nueve partidos sin ganar en la Liga y está en zona de descenso directo. El mismo Pochettino reconoció, luego de la goleada recibida ante el Liverpool, que su primer objetivo es simplemente mantener la categoría. Una meta impensada para un club que se había acostumbrado a los títulos y a las grandes campañas en Europa.

En el horizonte aparecen nuevos desafíos. Visitar al Sporting de Lisboa en Portugal por la Champions League y luego recibir al Brentford. Todo bajo las órdenes de Mauricio Pochettino que solo piensa en ganar, enmendar el rumbo y, de paso, impedir que la melena de Frank Ilett siga creciendo.