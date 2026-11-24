A quien gobierna, o tiene gente a su cargo, le toca la parte sin foto: preguntar qué no ha pasado y quién lo ha evitado, y reconocérselo. Los demás tenemos que acercarnos antes de aplaudir, porque el atrezo aguanta la distancia y falla a un metro.

En mi colegio, cada promoción deja al graduarse un regalo como recuerdo de su paso por allí. Unas veces es una estatua; otras, la reforma de alguna instalación. Uno de los que más me gustan es un monolito junto a la puerta. En la cara que da a la calle pone: “Entra por esta puerta con la ilusión de aprender”. En la otra, la que solo se ve al marcharse, pone: “Sal por esta puerta con la pasión de servir”.

De alumno pasé por delante cientos de veces sin fijarme mucho en la segunda frase. Al salir de un sitio, uno ya va mirando a la calle.

Me acuerdo de esa segunda frase cada vez que veo a alguien con responsabilidad más ocupado en parecer útil que en serlo. Pasa en cualquier sitio donde alguien manda, de un ministerio a una comunidad de vecinos. Es utilidad de atrezo, como el árbol de un decorado: visto desde las butacas luce perfecto, de cerca es cartón piedra sin raíces.

Quien resuelve y luego lo cuenta tiene un árbol de verdad. El atrezo empieza cuando uno decide lo que hace solo por cómo se verá desde el patio de butacas.

Hace cinco siglos, Maquiavelo se preguntó si a un príncipe le conviene más ser amado o ser temido, y contestó que, si hay que elegir, es más seguro ser temido. A quien hoy tiene responsabilidades le toca otra elección: ser útil o parecerlo. Un capítulo después, hablando de la clemencia y de la palabra dada, Maquiavelo explicó cómo funciona lo segundo: al príncipe no le hace falta tener esas virtudes, pero sí aparentarlas, porque «todos ven lo que pareces, pocos palpan lo que eres».

Y añadió que el vulgo, la gente corriente que juzga desde fuera, se deja llevar siempre por las apariencias y por el resultado. Eso castiga a quien gobierna bien, porque buena parte de su trabajo consiste en que algo no pase, y lo que se evita no deja ningún resultado a la vista. Nadie corta una cinta delante de un puente revisado a tiempo ni de un colector limpio antes de las lluvias. Lo que no pasa no tiene público.

Ese trabajo solo tiene público cuando falla. En dos años, España ha tenido tres días así: una riada y dos accidentes de tren, el último este mismo otoño. Las tres veces, antes de saber qué había fallado, todo el mundo preguntó por las revisiones y las alertas, que no tienen foto.

Sería fácil echarles la culpa a los políticos, pero el atrezo se fabrica porque hay quien lo compra. Una inauguración da votos, y a nadie le disgusta salir en la foto. El patio de butacas somos nosotros. Cada aplauso a quien corta la cinta, sin preguntar quién va a mantener lo que se inaugura, es una entrada vendida. En las empresas pasa lo mismo: se felicita, con copia a todos, a quien salvó de madrugada una entrega que se había torcido, y nadie da las gracias por la que salió a su hora porque se hizo bien desde el principio. Y quien salva entregas de madrugada aprende pronto que no le conviene que salgan bien a la primera.

Simone Weil, filósofa francesa y mística cristiana a la que Camus llamó «el único gran espíritu de nuestro tiempo», cambió durante un año el instituto donde enseñaba por una fábrica, para conocer por dentro lo que otros intelectuales solo teorizaban. En 1943, en Londres, la Francia Libre le encargó pensar cómo reconstruir el país después de la guerra. De ese encargo salió un tratado sobre las obligaciones, no sobre los derechos, que se publicó póstumamente como Echar raíces. Allí sostiene que una obligación vale por sí misma: «Una obligación que no fuera reconocida por nadie no pierde nada de la plenitud de su ser». Dicho llanamente: lo que vale no deja de valer porque nadie lo aplauda. Y no desprecia el honor: en el mismo libro lo cuenta entre las necesidades del alma y se queja de que haya oficios enteros a los que nadie se lo da.

A quien gobierna, o tiene gente a su cargo, le toca la parte sin foto: preguntar qué no ha pasado y quién lo ha evitado, y reconocérselo. Los demás tenemos que acercarnos antes de aplaudir, porque el atrezo aguanta la distancia y falla a un metro.

El servicio del que habla el monolito empieza en esa parte sin foto y me obliga a ser honrado conmigo mismo: a preguntarme cuánto de lo que hago lo haría igual sin testigos. Empezando por este artículo: LinkedIn también es un patio de butacas.

Ahora que mis hijos van a cruzar esa misma puerta, ya no puedo saltarme la segunda frase. No la van a aprender de la piedra, y tampoco de lo que yo les diga. Si aprenden a servir, será por lo que me vean hacer cuando creo que nadie mira.