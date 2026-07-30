“Hay que salir a buscar los resultados que necesitamos”: Pérez Mackenna tras críticas de ministros al nuevo arancel de Trump

“Todos perseguimos el mismo objetivo: el mejor interés de los chilenos y, particularmente, las mejores condiciones para nuestras exportaciones”, manifestó el canciller.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, enfatizó este jueves que será la Cancillería la que encabezará las negociaciones con Estados Unidos, tras la decisión de la administración de Donald Trump de aplicar un nuevo arancel del 12,5% a la industria exportadora nacional.

El canciller abordó el tema al ser consultado respecto de las críticas a la medida que emitieron los ministros de Agricultura y Defensa, Jaime Campos y Fernando Barros, respectivamente.

Mientras Campos calificó la decisión como “una actuación arbitraria del gobierno norteamericano“, y dijo que vulnera los principios del comercio internacional y el Tratado de Libre Comercio (TLC), el titular de Defensa cuestionó que Washington aplicara dicha sanción a un país aliado y manifestó que “genera dudas en la cercanía y confiabilidad de la relación“.

Qué dijo Pérez Mackenna sobre el nuevo arancel de Trump

El canciller Pérez Mackenna se refirió al tema en la entrevista que le concedió a T13 Radio, oportunidad en la que recalcó que “lo importante es entender que la Cancillería es la que lidera esta negociación” por el nuevo arancel establecido por Donald Trump.

“Todos perseguimos el mismo objetivo: el mejor interés de los chilenos y, particularmente, las mejores condiciones para nuestras exportaciones“, complementó.

A la vez, aseguró que “estamos trabajando con la cabeza fría y sentados a la mesa con datos para negociar lo mejor posible con Estados Unidos“.

Respecto de los dichos de Campos y Barros, el ministro de Relaciones Exteriores recordó que, más allá de sus declaraciones, el embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, “también afirmó que hay mucho espacio para llegar a un acuerdo, y yo me quedo con eso”.

“Me quedo con lo que realmente nos interesa: lograr ese acuerdo. Veo el vaso medio lleno. Siempre hay que ver el vaso medio lleno, porque la verdad es que eso es lo que corresponde hacer: salir a buscar los resultados que necesitamos“, concluyó sobre el tema.

Previo a la entrevista del canciller, el embajador norteamericano le dijo a radio Biobío que “si dos ministros que no son parte de la negociación quieren hacer comentarios provocativos que socaven la habilidad de sus colegas de negociar, es tema de ellos”.