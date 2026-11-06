Los cargos por los que el FBI arrestó este viernes al padre de Meghan Markle en Florida

El hombre de 82 años fue detenido cerca de Tampa, donde se ubica el centro para adultos mayores en el que permanecía internado.

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Agentes del FBI arrestaron este viernes en Florida, Estados Unidos, a Thomas Markle, el padre de Meghan Markle, la esposa del príncipe Harry de Inglaterra.

De acuerdo con lo informado por la agencia Associated Press, fuentes cercanas a la investigación confirmaron que las autoridades federales detuvieron al hombre de 82 años cerca de Tampa.

Thomas Markle permanecía en un centro para adultos mayores ubicado en ese lugar desde que el año pasado le aputaron una pierna después de que un coágulo de sangre le cortó la circulación mientras residía en Filipinas.

Por qué el FBI arrestó al padre de Meghan Markle

El FBI arrestó al padre de Meghan Markle debido a cargos relacionados con la posesión de material de abuso sexual infantil.

Su captura se concretó casi dos semanas después de que surgieran las primeras acusaciones en su contra por parte de su propio hijo, Thomas Markle Jr.

Según el hermanastro de la duquesa de Sussex, descubrió “cientos, si no miles” de imágenes de pornografía y abuso infantil en cuatro cajas que encontró en casa de su padre en Cebú (Filipinas).

Sostuvo que las imágenes eran de niñas “no mayores de 10 u 11 años” que participaban en actos sexuales en distintos lugares, y aseveró que reconoció la casa que el padre ocupó durante unos años en Rosarito, en Baja California, México.

Cuando conoció la denuncia contra su padre, Meghan Markle las calificó como “inquietantes y perturbadoras”.

En la ocasión, pidió que “se entienda que todas las distancias con mi padre y mi decisión de no permitirle ningún contacto con nuestros hijos tenían una razón: protegerlos“.