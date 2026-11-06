Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Viernes D Mujeres D Newsletters
Mundo

Los cargos por los que el FBI arrestó este viernes al padre de Meghan Markle en Florida

El hombre de 82 años fue detenido cerca de Tampa, donde se ubica el centro para adultos mayores en el que permanecía internado.

Foto del editor Juan Pablo Ernst
Juan Pablo Ernst
INSTAGRAM.

Agentes del FBI arrestaron este viernes en Florida, Estados Unidos, a Thomas Markle, el padre de Meghan Markle, la esposa del príncipe Harry de Inglaterra.

De acuerdo con lo informado por la agencia Associated Press, fuentes cercanas a la investigación confirmaron que las autoridades federales detuvieron al hombre de 82 años cerca de Tampa.

Thomas Markle permanecía en un centro para adultos mayores ubicado en ese lugar desde que el año pasado le aputaron una pierna después de que un coágulo de sangre le cortó la circulación mientras residía en Filipinas.

Por qué el FBI arrestó al padre de Meghan Markle

El FBI arrestó al padre de Meghan Markle debido a cargos relacionados con la posesión de material de abuso sexual infantil.

Su captura se concretó casi dos semanas después de que surgieran las primeras acusaciones en su contra por parte de su propio hijo, Thomas Markle Jr.

Según el hermanastro de la duquesa de Sussex, descubrió “cientos, si no miles” de imágenes de pornografía y abuso infantil en cuatro cajas que encontró en casa de su padre en Cebú (Filipinas).

Sostuvo que las imágenes eran de niñas “no mayores de 10 u 11 años” que participaban en actos sexuales en distintos lugares, y aseveró que reconoció la casa que el padre ocupó durante unos años en Rosarito, en Baja California, México.

Cuando conoció la denuncia contra su padre, Meghan Markle las calificó como “inquietantes y perturbadoras”.

En la ocasión, pidió que “se entienda que todas las distancias con mi padre y mi decisión de no permitirle ningún contacto con nuestros hijos tenían una razón: protegerlos“.

Notas relacionadas

El péndulo del ánimo en Chile: de la esperanza electoral a un pesimismo que no se veía desde 2015
Reportajes

El péndulo del ánimo en Chile: de la esperanza electoral a un pesimismo que no se veía desde 2015

Las encuestas no miden lo mismo ni de la misma forma —las hay presenciales, telefónicas y en línea—, pero apuntan en una dirección común: el ánimo de los chilenos se deterioró en los últimos meses, y no solo por la economía. EL DÍNAMO cruzó las mediciones más recientes con los diagnósticos de Pablo Ortúzar, desde una mirada de largo plazo, y de Sergio España, desde los estudios de opinión, para explicar qué hay detrás y qué se necesitaría para volver a proyectar el futuro.

Daniel Lillo, Francisco Rosales y Paz Rubio
Diputado Eduardo Cretton (UDI): “Si seguimos entrampados en el barro, en la pelea entre nosotros, vamos a terminar dinamitando las opciones de la derecha para el 2030”
Política

Diputado Eduardo Cretton (UDI): “Si seguimos entrampados en el barro, en la pelea entre nosotros, vamos a terminar dinamitando las opciones de la derecha para el 2030”

El diputado y vicepresidente de la UDI aborda las consecuencias de la crisis Rabat para La Moneda y el oficialismo. Reconoce el impacto para los parlamentarios, pero evita realizar un llamado al Presidente a reconsiderar su decisión de mantener al ministro. Sin embargo, desliza una crítica a Kast en torno al diseño político del Gobierno: “Al Presidente le ha faltado mayor convicción de querer liderar una coalición política”, dice en entrevista con EL DÍNAMO.

Daniel Lillo
Su peor producción en dos décadas: lo que hay detrás de las negativas cifras de la minería y lo que viene para 2027
Economía

Su peor producción en dos décadas: lo que hay detrás de las negativas cifras de la minería y lo que viene para 2027

Pese al histórico precio del cobre y a una cartera de inversiones que supera los US$100.000 millones, la minería chilena enfrenta su peor retroceso productivo en más de dos décadas. La caída de las leyes minerales, el envejecimiento de los yacimientos, las dificultades operacionales y las trabas para desarrollar nuevos proyectos mantienen en alerta a la industria, que no prevé una recuperación significativa antes de 2027.

Francisco Rosales