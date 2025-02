“No hubo enfrentamientos directos con Carabineros”

Actualizado el 15 de Febrero de 2025

Juan José Santa Cruz es empresario y presidente del directorio de Ediciones Giro País S.A.

El verano, sobre todo febrero, suele ser el espacio fructífero para que caras y voces desconocidas

de los gobiernos tengan sus 15 minutos (o segundos) de fama.



Primero fue la vocera subrogante de la subrogante y luego el jefe de bancada del Frente Amplio.



Los dos, palabras más, palabras menos, aseveraron con tono serio y seguro, que en los gravísimos

hechos de violencia y delincuencia que hubo en el país a partir del 18 de octubre de 2019, nadie

de la entonces oposición al gobierno del Presidente Sebastián Piñera, protagonizó una pelea

directa, imaginamos que mano a mano querían decir, con las policías que intentaban detener la

verdadera barbarie que se desató en gran parte de las ciudades principales del país y que terminó

con numerosos saqueos, agresiones, heridos, incendios, destrucción y un intento fallido

–afortunadamente- de llegar hasta La Moneda misma y, probablemente, ocuparla a la fuerza.



Imposible saber, aunque así lo aparenta, si las intervenciones de ambas autoridades oficialistas

obedecen a una estrategia coordinada para, tal vez, ahora que inicia la recta final del gobierno,

desmarcarse del octubrismo, de la violencia, de la primera línea, de los delincuentes, que, a

diferencia de buena parte de las personas que se manifestaron de forma pacífica, tomaron como

única bandera de lucha política la confrontación violenta y muchas veces desenfrenada en contra

todo lo que se distanciaba de sus “ideales”.



Pero lo que sí podemos saber o concluir es que ambas autoridades o tienen un gravísimo

problema de memoria o les da lo mismo faltar a la verdad o creen que todos los demás somos

infinitamente menos inteligentes que ellos y vamos a creer como si nada lo que dijeron.



Porque si Cardoch y Sáez esperan tal vez un felicitación ante el hecho de que nadie de su sector,

en su rol de parlamentarios, dirigentes universitarios o sociales se trenzó a golpes con un

carabinero, militar, PDI o bombero, estamos peor de lo que pensamos y derechamente quienes

nos gobiernan están aún más extraviados de lo que creemos.



Es evidente, de perogrullo, de una obviedad prominente que ningún dirigente político, con cargo o

no de representación popular, con domicilio conocido, con militancia pública en algún partido o

colectividad puede buscar agredir físicamente a alguien, menos a quienes ostentan el monopolio

de la fuerza.



Ese es el comportamiento que sí o sí deben y tienen que desarrollar.



Entonces, afirmar como gran gracia o mérito que no hubo enfrentamientos directos con

carabineros es una burla e incluso una falta de respeto. De hecho, si así hubiese sido, esos

dirigentes políticos hoy deberían estar presos, aunque de seguro esperando algún generoso

indulto presidencial.



Cardoch y Sáez saben perfectamente bien cuál fue el comportamiento de su sector. Saben muy

bien el respaldo y validación –ya fuera por acción u omisión de crítica- que le dieron a la primera

línea y al octubrismo en general. Saben con claridad cómo atacaron y buscaron desestabilizar al

gobierno y a Carabineros. Saben cómo se reían de brutalidades como “El que baila pasa”. Saben cómo justificaban los destrozos y las barricadas. Saben cómo celebraban las evasiones masivas en

el Metro. Saben cómo ovacionaron de píe a la primera línea en la sede del Congreso en Santiago.

Saben todo eso y más.



Aunque quieran borrar eso con una cuña “creativa” de verano, la memoria de los chilenos, confío,

no se los permitirá.