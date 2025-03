Por un 8M accesible para todas

Actualizado el 10 de Marzo de 2025

Jimena Luna Coordinadora de proyectos e investigadora de CEDETi UC.

En la conmemoración de un nuevo 8M, intensificamos la visibilización de las brechas aún existentes en materia de género en nuestro país, especialmente para nosotras, las mujeres con discapacidad. Durante este periodo las mujeres alzamos nuestra voz para reivindicar nuestros derechos, nos desplegamos en redes sociales compartiendo consignas de empoderamiento y nos unimos en la lucha por la justicia de género junto a las compañeras en la marcha del 8M.

Sin embargo, muchas mujeres con discapacidad no pueden participar en estos espacios, porque se enfrentan a barreras estructurales que dificultan o impiden su participación. Cuando los espacios virtuales no contemplan accesibilidad a la información, mujeres con discapacidad sensorial no acceden a la información relevante sobre las convocatorias, me refiero a cuestiones muy prácticas, como la falta de subtitulado o interpretación de lengua de señas que requieren las mujeres sordas, la descripción de los afiches, para que las mujeres con discapacidad visual puedan informarse a través de sus lectores de pantalla, o el uso de un lenguaje claro para quienes tienen una discapacidad cognitiva. Cuando una mujer con discapacidad física que tiene grandes necesidades de apoyo y esos apoyos son escasos, como asistencia personal en actividades de la vida diaria o tecnologías asistivas, e incluso cuando el transporte urbano no es accesible para llegar a la marcha, ve frustradas sus ganas de participar en estos espacios.

Con esto observamos cómo precisamente se limita el derecho de las mujeres con discapacidad a participar en la vida social y es por esto que marchamos, por esto es que reivindicamos nuestros derechos, para que el movimiento feminista incluya a las mujeres con discapacidad, en la teoría y en la práctica, para que las políticas públicas incorporen de una vez la accesibilidad universal en todos los contextos para favorecer y ejercer nuestro derecho a la participación social.

Como lo dijo Camila Herrera en su pancarta de la marcha del 8M en 2023: “Por las mujeres con discapacidad que no pueden marchar por falta de accesibilidad”.