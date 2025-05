En estado de gravedad

La permisología es un muro infranqueable, el síntoma de un Estado corrompido, no porque se roben la plata sino porque no cumple con su función de “garantizar la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos”.

El mito dice que don Andrés Bello, además de ser el fundador de la Universidad de Chile, redactor de nuestro Código Civil y un gran experto en gramática, que le valió la membresía honoraria en la Real Academia Española de la Lengua en 1851, era picado de la araña. Y se cuenta un cuento que vaya a saber uno su exactitud; capaz que sea una de las primeras fake news de la República.

Su mujer lo habría encontrado en actos amorosos ajenos al compromiso marital al momento mismo en que éstos se consumaban, lo que generó un interesante diálogo:

-Andrés, estoy sorprendida -señaló Doña Isabel Antonia.

-Te equivocas, mujer, estás estupefacta. El sorprendido soy yo -le corrigió el prestigioso lingüista.

Es que el uso del vocabulario preciso ayuda a develar la verdad. Decimos que la pobreza nos duele y nos indigna, pero es mentira, salvo que nos alcance a nosotros. Es imposible que nos duela si otro se aprieta un dedo; podemos empatizar y consolar al afectado, pero si nos pasa a nosotros, hacemos algo sin dilación: un hielo o al doctor. Esa es la diferencia.

Haciendo un paralelo con la pareja citada y su diálogo, deberíamos decir que la pobreza y el desempleo nos preocupa, pero no nos ocupa.

En Chile hoy se habla de la falta de crecimiento, de salario mínimo, ético, ingreso vital… pero si algún político con autoridad fuera uno de los habitantes dentro del 8,7% desempleado, más que hablar, haría.

La Sofofa ha lanzado una plataforma llamada Prisma, que con inteligencia artificial analizó más de 27 millones de documentos del Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) para detectar los “cuellos de botella” que impiden la aprobación de proyectos en Chile. ¿La conclusión? Hay 505 proyectos en trámite que podrían generar más de 178 mil empleos si fueran aprobados de un paraguazo, como dijo la no lingüista pero concreta presidenta Rosario Navarro.

Esto se publicó en Instagram, en diarios, se ha comentado en radios, y ¿alguien ha visto esa indignación que dice provocarnos la pobreza? ¿Columnas de ardientes marchantes por la Alameda? Algunos datos adicionales: del total de empleos que esperan, una revisión ambiental necesaria y otras veces la voluntad de un burócrata de alguna repartición que seguro está con licencia, 123 mil serían en construcción y 54 mil empleos en operación.

La famosa permisología no es sólo un “lomo de toro”, como se dijo hace varios gobiernos cuando por los 90 el Estado ya demostraba fatiga e incapacidad de servir adecuadamente y con esmero a los ciudadanos que pagan honestamente y con esfuerzo sus impuestos. La permisología es un muro infranqueable, el síntoma de un Estado corrompido, no porque se roben la plata, sino porque no cumple con su función de “garantizar la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos”, como dice la Constitución.

El Estado que está “al servicio de la persona humana”, insólitamente a veces se convierte en su enemigo, en el obstáculo de su progreso. Y, además, es capturado por algunas personas que si lo hacen mal, son inamovibles, y lo saben. Y abusan. ¿Quiere un ejemplo?: el ausentismo laboral en el sector público en 2023, según la Dirección de Presupuesto, fue de 32 días promedio por trabajador, aparte de las vacaciones, obviamente.

El riesgo mayor de este drama no es que perdamos plata o productividad. Incluso que haya proyectos atorados por indolencia. El verdadero riesgo que corremos es que el Estado, nuestro Estado, nuestro cobijo común, pierda legitimidad y terminemos en una confusión anárquica donde no valga pagar impuestos o respetar las leyes. Y la democracia no sea más que una puesta en escena de los políticos.