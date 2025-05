Aunque hoy parezca árido, el futuro sigue siendo fértil

Este 31 de mayo se cumple un año desde que, en representación del directorio de Codelco, firmamos con SQM el acuerdo definitivo para crear una nueva asociación público- privada que producirá litio en el Salar de Atacama a partir de 2025. No fue una decisión sencilla ni que tomáramos a la ligera. Fue una decisión estratégica, tomada por nuestro directorio, respaldada por rigurosos asesores técnicos, económicos y jurídicos. Representa lo mejor para la empresa, para el Estado de Chile y para la protección del Salar y el desarrollo de las comunidades del entorno. Se han levantado voces que han criticado que no se hiciera una licitación pública.



Cuestionar lo obrado en un sistema democrático es legítimo, tratándose de una empresa estatal y de un recurso natural que es de todos los chilenos. Pero es necesario ponderar con justicia y mirada de largo plazo una decisión que está sometida a estrictos estándares económico-empresariales y político

institucionales.



En esta decisión empresarial Codelco no actúa por encargo de un gobierno, sino con un mandato del Estado de Chile. Somos una empresa con un gobierno corporativo robusto, independiente, profesional, con estándares OCDE, que actúa enteramente al margen de presiones políticas o intereses corporativos de corto alcance, buscando siempre el mayor bienestar para el país y sus habitantes para así cumplir con el mandato legal de maximizar el valor económico, social y financiero de la empresa.



El Estado mandató a Corfo para ceder a Codelco sus derechos en el Salar de Atacama, de modo de buscar la forma más efectiva y rápida de aprovecharlos. Todo dentro de un marco legal que no exigía necesariamente una licitación. El acuerdo fue la única vía realista para que el Estado ingresara efectivamente y de manera temprana al negocio del litio, así lo resolvió por unanimidad nuestro

directorio, y el resultado fue exitoso y ejecutado en un plazo razonable. El acuerdo podría generar entre 21.700 y 48.900 millones de dólares para el Estado. Y, lo más importante: desde 2031, cuando Codelco controle la operación, el país recibirá 85% del margen operacional, sin poner en riesgo la continuidad productiva ni incurrir en pérdidas que Corfo estimó en más de US$ 11.000 millones.



El acuerdo no sólo evita el “valle productivo”, también nos entrega el acceso inmediato a la experiencia, los activos, los permisos ambientales, la fuerza laboral experta y las redes comerciales de una empresa privada líder del sector. De esta forma, y a través de una alianza público-privada, nuestro país consolida su liderazgo en el litio.

Sobre la transparencia, quiero ser claro: este proceso ha sido público y trazable. Informamos públicamente desde el primer día, en mayo de 2023, que iniciábamos una negociación directa con SQM y que culminó en diciembre de 2023 con la firma de un memorándum de entendimiento. Hemos informado casi mes a mes al Congreso, a las instituciones fiscalizadoras, creamos un sitio web para la ciudadanía (que ha respaldado el acuerdo desde el inicio). Si hay aspectos que no se han revelado ha sido sólo para proteger el interés estratégico de las empresas involucradas, como ocurre en cualquier operación de esta naturaleza donde participan compañías abiertas al escrutinio constante de los reguladores y los mercados.



Algunas veces la aridez del momento nos hace olvidar lo fértil del futuro. En una trayectoria de más de medio siglo, Codelco ha pasado por varias etapas. La primera fue la nacionalización del cobre. La segunda, la expansión con nuevos yacimientos. Hoy vivimos una tercera fase, marcada por alianzas público-privadas estratégicas para desarrollar nuevos proyectos y ampliar nuestro alcance. Entrar al litio en el Salar de Atacama de la mano con SQM, es un eslabón estratégico de esta tercera etapa. En ésta nos proponemos combinar lo mejor del Estado con lo mejor del mundo privado.



A un año de la firma del acuerdo definitivo Codelco – SQM, reafirmo lo dicho entonces: esta decisión será recordada como un acto visionario que coloca al talento y los recursos de Chile en una posición de liderazgo en el suministro de litio para la transición energética global.